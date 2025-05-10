Полнолуние 12 мая 2025 года: чего ожидать и что нельзя делать
Полнолуние в Скорпионе может вскрыть эмоциональные "раны", которые долго замалчивались. Это может быть некомфортно, но зато честно.
Полнолуние 12 мая 2025 года произойдет в 19:56 по киевскому времени в знаке Скорпиона, одном из самых эмоционально глубоких и трансформационных знаков Зодиака. Это Полнолуние не просто про завершения — оно про внутренние переломы, очищение, отпускание и возрождение. Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам последнее весеннее полнолуние 2025 года и на что нужно обратить внимание в этот период.
Что означает Полнолуние в Скорпионе?
Скорпион связан с глубинной правдой, скрытыми эмоциями, контролем, трансформацией и вопросами власти. В Полнолуние Луна освещает то, что раньше было в тени — и в Скорпионе это особенно ощутимо. Мы можем почувствовать обострение интуиции, желание докопаться до сути или неожиданное эмоциональное обнажение.
Это время:
- Разоблачений — личных или внешних.
- Высвобождения накопленного напряжения.
- Радикальных решений: "дальше — або так, або ніяк".
- Глубинного эмоционального очищения.
Чего ожидать от Полнолуния в мае?
Луна в Скорпионе противостоит Солнцу в Тельце. Это ось контроля и стабильности, страсти и безопасности. Возникает внутренний конфликт: между желанием удержать (Телец) и потребностью отпустить или трансформировать (Скорпион). Полнолуние в Скорпионе может вскрыть эмоциональные "раны", которые долго замалчивались. Это может быть некомфортно, но зато честно. Постарайтесь не поддаваться на манипуляции — ни свои, ни чужие. Лучше заняться внутренним исцелением, чем внешней драмой.
Вблизи этой даты вы может почувствовать:
- ревность, обостренную тревожность,
- навязчивые мысли о прошлом,
- внезапное желание все изменить.
Что можно (и нужно) сделать в это Полнолуние:
- Провести ритуал отпускания (написать и сжечь то, что мешает).
- Заняться психологической "чисткой" — медитацией, терапией, теневой работой.
- Закончить токсичный цикл — отношений, привычек, установок.
- Посмотреть страху в глаза и выбрать жизнь без него.
Что нельзя делать в Полнолуние в Скорпионе 12 мая:
- Выяснять отношения и провоцировать конфликты.
- Манипулировать, мстить, давить на других.
- Лезть в чужие тайны.
- Держаться за прошлое и страхи.
- Совершать крупные покупки и сделки.
- Подавлять свои эмоции — лучше прожить их осознанно.
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