Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Полнолуние 12 мая 2025 года: чего ожидать и что нельзя делать

Фото: Getty

Полнолуние в Скорпионе может вскрыть эмоциональные "раны", которые долго замалчивались. Это может быть некомфортно, но зато честно.

Related video

Полнолуние 12 мая 2025 года произойдет в 19:56 по киевскому времени в знаке Скорпиона, одном из самых эмоционально глубоких и трансформационных знаков Зодиака. Это Полнолуние не просто про завершения — оно про внутренние переломы, очищение, отпускание и возрождение. Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам последнее весеннее полнолуние 2025 года и на что нужно обратить внимание в этот период.

Что означает Полнолуние в Скорпионе?

Скорпион связан с глубинной правдой, скрытыми эмоциями, контролем, трансформацией и вопросами власти. В Полнолуние Луна освещает то, что раньше было в тени — и в Скорпионе это особенно ощутимо. Мы можем почувствовать обострение интуиции, желание докопаться до сути или неожиданное эмоциональное обнажение.

Это время:

  • Разоблачений — личных или внешних.
  • Высвобождения накопленного напряжения.
  • Радикальных решений: "дальше — або так, або ніяк".
  • Глубинного эмоционального очищения.

Чего ожидать от Полнолуния в мае?

Луна в Скорпионе противостоит Солнцу в Тельце. Это ось контроля и стабильности, страсти и безопасности. Возникает внутренний конфликт: между желанием удержать (Телец) и потребностью отпустить или трансформировать (Скорпион). Полнолуние в Скорпионе может вскрыть эмоциональные "раны", которые долго замалчивались. Это может быть некомфортно, но зато честно. Постарайтесь не поддаваться на манипуляции — ни свои, ни чужие. Лучше заняться внутренним исцелением, чем внешней драмой.

Вблизи этой даты вы может почувствовать:

  • ревность, обостренную тревожность,
  • навязчивые мысли о прошлом,
  • внезапное желание все изменить.

Что можно (и нужно) сделать в это Полнолуние:

  • Провести ритуал отпускания (написать и сжечь то, что мешает).
  • Заняться психологической "чисткой" — медитацией, терапией, теневой работой.
  • Закончить токсичный цикл — отношений, привычек, установок.
  • Посмотреть страху в глаза и выбрать жизнь без него.

Что нельзя делать в Полнолуние в Скорпионе 12 мая:

  • Выяснять отношения и провоцировать конфликты.
  • Манипулировать, мстить, давить на других.
  • Лезть в чужие тайны.
  • Держаться за прошлое и страхи.
  • Совершать крупные покупки и сделки.
  • Подавлять свои эмоции — лучше прожить их осознанно.

Также Фокус лунный календарь на май 2025 года.