Повня 12 травня 2025 року: на що очікувати і що не можна робити

Повний місяць у Скорпіоні може розкрити емоційні "рани", які довго замовчувалися. Це може бути некомфортно, але зате чесно.

Related video

Повний місяць 12 травня 2025 року відбудеться о 19:56 за київським часом у знаку Скорпіона, одному з найемоційно найглибших і найтрансформаційніших знаків Зодіаку. Ця Повня не просто про завершення — вона про внутрішні переломи, очищення, відпускання і відродження. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам останній весняний повний місяць 2025 року і на що потрібно звернути увагу в цей період.

Що означає Повний місяць у Скорпіоні?

Скорпіон пов'язаний із глибинною правдою, прихованими емоціями, контролем, трансформацією і питаннями влади. У Повню Місяць висвітлює те, що раніше було в тіні — і в Скорпіоні це особливо відчутно. Ми можемо відчути загострення інтуїції, бажання докопатися до суті або несподіване емоційне оголення.

Це час:

Викриттів — особистих чи зовнішніх.

Вивільнення накопиченої напруги.

Радикальних рішень: "далі — або так, або ніяк".

Глибинного емоційного очищення.

Чого очікувати від повного Місяця в травні?

Місяць у Скорпіоні протистоїть Сонцю в Тельці. Це вісь контролю і стабільності, пристрасті й безпеки. Виникає внутрішній конфлікт: між бажанням утримати (Телець) і потребою відпустити або трансформувати (Скорпіон). Повний місяць у Скорпіоні може розкрити емоційні "рани", які довго замовчувалися. Це може бути некомфортно, але зате чесно. Постарайтеся не піддаватися на маніпуляції — ні свої, ні чужі. Краще зайнятися внутрішнім зціленням, ніж зовнішньою драмою.

Поблизу цієї дати ви може відчути:

ревнощі, загострену тривожність,

нав'язливі думки про минуле,

раптове бажання все змінити.

Що можна (і потрібно) зробити в цю Повню:

Провести ритуал відпускання (написати і спалити те, що заважає).

Зайнятися психологічним "чищенням" — медитацією, терапією, тіньовою роботою.

Закінчити токсичний цикл — стосунків, звичок, установок.

Подивитись страху в очі й обрати життя без нього.

Що не можна робити в Повню в Скорпіоні 12 травня:

З'ясовувати стосунки та провокувати конфлікти.

Маніпулювати, мстити, тиснути на інших.

Лізти в чужі таємниці.

Триматися за минуле і страхи.

Здійснювати великі покупки й угоди.

Пригнічувати свої емоції — краще прожити їх усвідомлено.

Також Фокус місячний календар на травень 2025 року.