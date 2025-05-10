Повня 12 травня 2025 року: на що очікувати і що не можна робити
Повний місяць у Скорпіоні може розкрити емоційні "рани", які довго замовчувалися. Це може бути некомфортно, але зате чесно.
Повний місяць 12 травня 2025 року відбудеться о 19:56 за київським часом у знаку Скорпіона, одному з найемоційно найглибших і найтрансформаційніших знаків Зодіаку. Ця Повня не просто про завершення — вона про внутрішні переломи, очищення, відпускання і відродження. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам останній весняний повний місяць 2025 року і на що потрібно звернути увагу в цей період.
Що означає Повний місяць у Скорпіоні?
Скорпіон пов'язаний із глибинною правдою, прихованими емоціями, контролем, трансформацією і питаннями влади. У Повню Місяць висвітлює те, що раніше було в тіні — і в Скорпіоні це особливо відчутно. Ми можемо відчути загострення інтуїції, бажання докопатися до суті або несподіване емоційне оголення.
Це час:
- Викриттів — особистих чи зовнішніх.
- Вивільнення накопиченої напруги.
- Радикальних рішень: "далі — або так, або ніяк".
- Глибинного емоційного очищення.
Чого очікувати від повного Місяця в травні?
Місяць у Скорпіоні протистоїть Сонцю в Тельці. Це вісь контролю і стабільності, пристрасті й безпеки. Виникає внутрішній конфлікт: між бажанням утримати (Телець) і потребою відпустити або трансформувати (Скорпіон). Повний місяць у Скорпіоні може розкрити емоційні "рани", які довго замовчувалися. Це може бути некомфортно, але зате чесно. Постарайтеся не піддаватися на маніпуляції — ні свої, ні чужі. Краще зайнятися внутрішнім зціленням, ніж зовнішньою драмою.
Поблизу цієї дати ви може відчути:
- ревнощі, загострену тривожність,
- нав'язливі думки про минуле,
- раптове бажання все змінити.
Що можна (і потрібно) зробити в цю Повню:
- Провести ритуал відпускання (написати і спалити те, що заважає).
- Зайнятися психологічним "чищенням" — медитацією, терапією, тіньовою роботою.
- Закінчити токсичний цикл — стосунків, звичок, установок.
- Подивитись страху в очі й обрати життя без нього.
Що не можна робити в Повню в Скорпіоні 12 травня:
- З'ясовувати стосунки та провокувати конфлікти.
- Маніпулювати, мстити, тиснути на інших.
- Лізти в чужі таємниці.
- Триматися за минуле і страхи.
- Здійснювати великі покупки й угоди.
- Пригнічувати свої емоції — краще прожити їх усвідомлено.
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