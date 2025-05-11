Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 мая 2025 года

Сегодня вам удастся увидеть красоту в самом обычном моменте. Не пытайтесь подстроиться под всех — ваше мнение не должно теряться в толпе.

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Овен

В это воскресенье вы насладитесь редким и очень желанным покоем и тишиной. Не перегружайте день задачами — не все, что "надо", действительно срочно.

Телец

Сегодня вы случайно окажетесь в нужное время в нужном месте. Не забудьте про границы — чужие ожидания не равны вашим обязанностям.

Близнецы

В этот день вы получите поддержку от человека, от которого не ждали. Не рассказывайте всем подряд о личном — не каждый умеет бережно слушать.

Рак

Сегодня вы почувствуете, что вас действительно понимают. Не цепляйтесь за контроль — дайте событиям разворачиваться естественно.

Лев

Сегодня вам удастся увидеть красоту в самом обычном моменте. Не пытайтесь подстроиться под всех — ваше мнение не должно теряться в толпе.

Дева

Сегодня вы удивите себя новой спонтанностью. Не стройте планов на каждую минуту — в хаосе тоже можно найти вдохновение.

Весы

Наконец-то вам удастся насладиться тишиной и личным пространством. Не соглашайтесь на то, что вам не по душе — даже из вежливости.

Скорпион

Сегодня вы почувствуете легкость в разговоре, которого боялись. Не выносите чужие настроения за свои — это только запутает.

Стрелец

Вы откроете для себя удовольствие в простых вещах в этот день. Не ищите смысл во всем подряд — некоторые радости просто есть.

Козерог

Сегодня вы услышите фразу, которая многое расставит по местам. Не сдерживайте чувства — воскресенье для того, чтобы дышать глубже.

Водолей

Вы начнете этот день без ожиданий — и это станет подарком. Не прячьте уязвимость — в ней может быть сила, а не слабость.

Рыбы

Сегодня вы почувствуете спокойствие, которого давно не хватало. Не берите на себя чужую грусть — вы не обязаны быть чьим-то спасателем.

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