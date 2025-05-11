Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 травня 2025 року

Сьогодні вам вдасться побачити красу у звичайнісінькому моменті. Не намагайтеся підлаштуватися під усіх — ваша думка не повинна губитися в натовпі.

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Овен

Цієї неділі ви насолодитеся рідкісним і дуже бажаним спокоєм і тишею. Не перевантажуйте день завданнями — не все, що "треба", справді терміново.

Телець

Сьогодні ви випадково опинитеся в потрібний час у потрібному місці. Не забудьте про кордони — чужі очікування не дорівнюють вашим обов'язкам.

Близнюки

Цього дня ви отримаєте підтримку від людини, від якої не чекали. Не розповідайте всім підряд про особисте — не кожен вміє дбайливо слухати.

Рак

Сьогодні ви відчуєте, що вас дійсно розуміють. Не чіпляйтеся за контроль — дайте подіям розгортатися природно.

Лев

Сьогодні вам вдасться побачити красу у звичайнісінькому моменті. Не намагайтеся підлаштуватися під усіх — ваша думка не повинна губитися в натовпі.

Діва

Сьогодні ви здивуєте себе новою спонтанністю. Не будуйте планів на кожну хвилину — у хаосі теж можна знайти натхнення.

Терези

Нарешті вам вдасться насолодитися тишею та особистим простором. Не погоджуйтеся на те, що вам не до душі — навіть із ввічливості.

Скорпіон

Сьогодні ви відчуєте легкість у розмові, якої боялися. Не виносите чужі настрої за свої — це тільки заплутає.

Стрілець

Ви відкриєте для себе задоволення в простих речах цього дня. Не шукайте сенс у всьому підряд — деякі радості просто є.

Козеріг

Сьогодні ви почуєте фразу, яка багато що розставить на місця. Не стримуйте почуття — неділя для того, щоб дихати глибше.

Водолій

Ви почнете цей день без очікувань — і це стане подарунком. Не ховайте вразливість — у ній може бути сила, а не слабкість.

Риби

Сьогодні ви відчуєте спокій, якого давно не вистачало. Не беріть на себе чужий смуток — ви не зобов'язані бути чиїмось рятувальником.

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