Осторожнее в Полнолуние. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 мая 2025 года

Сегодня вам удастся увидеть красоту в самом обычном моменте. Не пытайтесь подстроиться под всех — ваше мнение не должно теряться в толпе.

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Овен

Сегодняшнее полнолуние может всколыхнуть давно забытые желания. Удержитесь от порывов, если не уверены в их искренности.

Телец

Сегодня стоит внимательнее прислушаться к интуиции — она выведет на чистую воду то, что давно искали в других.

Близнецы

Слова сегодня будут обретать вес, даже случайные. Будьте внимательны к тому, что говорите — особенно близким людям.

Рак

Сегодня в душе станет по-настоящему тихо. Полнолуние поможет отпустить лишнее — главное, не бойтесь отпустить и то, что казалось важным.

Лев

Сегодня вы почувствуете себя на пике вдохновения. Главное — не расплескать это чувство в пустые разговоры или сомнения.

Дева

Полнолуние сегодня может сделать вас чересчур восприимчивыми. Лучше пережить эмоции молча, чем выплеснуть их на кого-то.

Весы

Сегодняшняя ночь способна осветить не только луну, но и ваши желания. Убедитесь, что за ними стоит не только скука.

Скорпион

Внутренние напряжения всплывут сегодня особенно резко. Признайте свои эмоции, но не позволяйте им управлять каждым действием.

Стрелец

Сегодня можно почувствовать легкость и свободу, будто вы сбросили рюкзак с камнями. Главное — не наделите кого-то ролью нового груза.

Козерог

Полнолуние высветит то, что вы обычно скрываете. Сегодня честность с собой будет сильнее любой маски.

Водолей

Сегодняшний день лучше провести в знакомом кругу. Луна способна усилить недосказанность — особенно с теми, кто не слышит между строк.

Рыбы

Если сегодня кто-то проявит к вам непрошеную заботу — поблагодарите, но не растворяйтесь. Полнолуние требует бережности к себе.

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