Обережніше в Повню. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 травня 2025 року

Сьогодні вам вдасться побачити красу у звичайнісінькому моменті. Не намагайтеся підлаштуватися під усіх — ваша думка не повинна губитися в натовпі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 12 травня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогоднішній повний місяць може сколихнути давно забуті бажання. Утримайтеся від поривів, якщо не впевнені в їхній щирості.

Телець

Сьогодні варто уважніше прислухатися до інтуїції — вона виведе на чисту воду те, що давно шукали в інших.

Близнюки

Слова сьогодні набуватимуть ваги, навіть випадкові. Будьте уважні до того, що говорите — особливо близьким людям.

Рак

Сьогодні в душі стане по-справжньому тихо. Повний місяць допоможе відпустити зайве — головне, не бійтеся відпустити й те, що здавалося важливим.

Лев

Сьогодні ви відчуєте себе на піку натхнення. Головне — не розплескати це почуття в порожні розмови або сумніви.

Діва

Повний місяць сьогодні може зробити вас надто сприйнятливими. Краще пережити емоції мовчки, ніж виплеснути їх на когось.

Терези

Сьогоднішня ніч здатна освітити не тільки місяць, а й ваші бажання. Переконайтеся, що за ними стоїть не тільки нудьга.

Скорпіон

Внутрішні напруження спливуть сьогодні особливо різко. Визнайте свої емоції, але не дозволяйте їм керувати кожною дією.

Стрілець

Сьогодні можна відчути легкість і свободу, ніби ви скинули рюкзак із камінням. Головне — не наділіть когось роллю нового вантажу.

Козеріг

Повний місяць висвітить те, що ви зазвичай приховуєте. Сьогодні чесність із собою буде сильнішою за будь-яку маску.

Водолій

Сьогоднішній день краще провести в знайомому колі. Місяць здатен посилити недомовленість — особливо з тими, хто не чує між рядків.

Риби

Якщо сьогодні хтось проявить до вас непрохану турботу — подякуйте, але не розчиняйтеся. Повний місяць вимагає дбайливості до себе.

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