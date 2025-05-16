Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 17-18 мая 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 17-18 мая — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 17-18 мая 2025 года.

Овен

Выходные принесут Овнам долгожданное облегчение: эмоциональный фон стабилизируется, а энергия пойдёт в рост. Вас ждёт неожиданный, но очень приятный контакт — может быть, встреча со старым другом или теплое признание от близкого человека. Финансовый бонус или выгодная покупка тоже не исключены для Овнов в ближайшие дни. Вдохните полной грудью — это ваше время.

Телец

Домашняя атмосфера будет особенно уютной, а забота близких — ощутимой и тёплой. Эти выходные подарят Тельцам чувство нужности и любви. Возможно, вас ждёт семейный праздник или важный разговор, который расставит всё по местам. Это хорошее время для отдыха, приготовления вкусной еды и тихого счастья рядом с теми, кого вы любите, Тельцы.

Весы

Свобода, движение, новые впечатления — именно этого и жаждет ваша душа, Весы, и именно это вы получите! Удача будет сопровождать в поездках, на встречах и даже в случайных знакомствах. Вы почувствуете вдохновение и драйв, словно всё вокруг поддерживает ваши идеи. Это прекрасные дни для активного отдыха и ярких фото в сторис.

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