Щасливчики вихідних: три знаки Зодіаку, яким пощастить 17-18 травня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які цими вихідними — 17-18 травня — відчують позитивні емоції і отримають масу приємних вражень від цього вікенду.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить на цих вихідних — 17-18 травня 2025 року.

Овен

Вихідні принесуть Овнам довгоочікуване полегшення: емоційний фон стабілізується, а енергія піде на зростання. На вас чекає несподіваний, але дуже приємний контакт — можливо, зустріч зі старим другом або тепле зізнання від близької людини. Фінансовий бонус або вигідна покупка теж не виключені для Овнів найближчими днями. Вдихніть на повні груди — це ваш час.

Телець

Домашня атмосфера буде особливо затишною, а турбота близьких — відчутною і теплою. Ці вихідні подарують Тельцям відчуття потрібності та любові. Можливо, на вас чекає сімейне свято або важлива розмова, яка розставить все по місцях. Це гарний час для відпочинку, приготування смачної їжі та тихого щастя поруч із тими, кого ви любите, Тельці.

Терези

Свобода, рух, нові враження — саме цього і жадає ваша душа, Терези, і саме це ви отримаєте! Удача супроводжуватиме в поїздках, на зустрічах і навіть у випадкових знайомствах. Ви відчуєте натхнення і драйв, немов усе навколо підтримує ваші ідеї. Це чудові дні для активного відпочинку та яскравих фото в сторіс.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить у травні 2025 року.