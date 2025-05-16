Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 17-18 мая 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать перегрузки, а также быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию.

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Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 17-18 мая стоит быть осторожнее и в чем именно.

Близнецы

Ваш ум будет работать на максимальных оборотах, но именно это может сыграть злую шутку. Вы станете слишком чувствительны к словам других, будете искать скрытый смысл там, где его нет, и реагировать острее, чем обычно. На выходных стоит избегать спонтанных решений, острых разговоров и особенно — выяснений отношений. Лучше переключиться на что-то практичное и конкретное — так вы сможете сохранить внутреннее спокойствие.

Дева

Выходные могут принести эмоциональные качели: то вдохновение, то утомление, то ощущение, что вас не понимают. Особенно будьте внимательны с деньгами — велик риск потратить лишнее или вложиться в то, что потом разочарует. Также возможны непредвиденные ситуации в быту, особенно если вы живете с кем-то. Главное — не замыкаться, но и не пытаться решить все сразу. Дайте себе время и пространство.

Рыбы

Ваше желание все контролировать может усилиться, особенно если окружающие начнут действовать не по вашему сценарию. Есть риск раздражительности, особенно дома. Возможно ощущение, что вы делаете больше всех, но никто этого не ценит. Постарайтесь не втягиваться в бытовые конфликты — они могут вспыхнуть на пустом месте. Отдых, тишина и немного одиночества — то, что поможет вам сбалансироваться.

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