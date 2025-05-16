Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на вихідних 17-18 травня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких ці вихідні можуть стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати перевантаження, а також бути уважнішими до свого емоційного стану.

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Ці вихідні можуть стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 17-18 травня варто бути обережнішим і в чому саме.

Близнюки

Ваш розум працюватиме на максимальних обертах, але саме це може зіграти злий жарт. Ви станете надто чутливими до слів інших, шукатимете прихований сенс там, де його немає, і реагуватимете гостріше, ніж зазвичай. На вихідних варто уникати спонтанних рішень, гострих розмов і особливо — з'ясувань стосунків. Краще переключитися на щось практичне і конкретне — так ви зможете зберегти внутрішній спокій.

Діва

Вихідні можуть принести емоційні гойдалки: то натхнення, то втома, то відчуття, що вас не розуміють. Особливо будьте уважні з грошима — великий ризик витратити зайве або вкластися в те, що потім розчарує. Також можливі непередбачувані ситуації в побуті, особливо якщо ви живете з кимось. Головне — не замикатися, але й не намагатися вирішити все одразу. Дайте собі час і простір.

Риби

Ваше бажання все контролювати може посилитися, особливо якщо оточуючі почнуть діяти не за вашим сценарієм. Є ризик дратівливості, особливо вдома. Можливе відчуття, що ви робите більше за всіх, але ніхто цього не цінує. Постарайтеся не втягуватися в побутові конфлікти — вони можуть спалахнути на порожньому місці. Відпочинок, тиша і трохи самотності — те, що допоможе вам збалансуватися.

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