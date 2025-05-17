Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 мая 2025 года

Сегодня вы почувствуете внутреннюю ясность и примете решение без лишних сомнений. Но если начнете искать подтверждение у других — собьетесь с курса.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что 17 мая 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Вы прислушаетесь к себе и поймёте, чего вам сейчас по-настоящему хочется. Только не спешите делиться этим — пусть сначала вызреет внутри.

Телец

Вы позволите себе отдохнуть без чувства вины, и это пойдёт на пользу. Только не проведите весь день в угоду чужим желаниям — воскресенье ваше.

Близнецы

Сегодня вы найдёте вдохновение в самой неожиданной мелочи. Но если попытаетесь схватить всё сразу — растеряете смысл в деталях.

Рак

Вы создадите уют без особых усилий — будет приятно просто быть. Не пытайтесь спасти чьё-то настроение ценой своего.

Лев

Сегодня вы услышите честную похвалу, которая останется с вами надолго. Только не пытайтесь заслужить больше — вы и так достаточно.

Дева

Вы почувствуете удовольствие от медленных дел — готовки, прогулки, мыслей. Но не анализируйте всё подряд — разуму тоже нужен перерыв.

Весы

Сегодня вы легко наладите контакт с тем, кто казался далёким. Главное — не ожидать, что вас поймут с полуслова. Лучше скажите прямо.

Скорпион

Вы поймёте, в чём настоящая причина внутреннего напряжения. Не станете игнорировать это — начнёте медленно восстанавливать равновесие.

Стрелец

Сегодня вы удивите себя терпением и вниманием к деталям. Но если решите снова бросить всё ради импульса — вернётесь к началу.

Козерог

Вы дадите себе право на бесполезные вещи — и в этом будет сила. Только не подмените отдых прокрастинацией, чтобы потом себя ругать.

Водолей

Сегодня вы окажетесь в нужное время среди нужных людей. Не начнёте спорить ради идеи — получите больше, чем планировали.

Рыбы

Сегодня вы почувствуете внутреннюю ясность и примете решение без лишних сомнений. Но если начнёте искать подтверждение у других — собьётесь с курса.

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