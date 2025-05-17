Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 травня 2025 року
Сьогодні ви відчуєте внутрішню ясність і приймете рішення без зайвих сумнівів. Але якщо почнете шукати підтвердження в інших — зіб'єтеся з курсу.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 17 травня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.
Овен
Ви прислухаєтеся до себе і зрозумієте, чого вам зараз по-справжньому хочеться. Тільки не поспішайте ділитися цим — нехай спочатку визріє всередині.
Телець
Ви дозволите собі відпочити без почуття провини, і це піде на користь. Тільки не проведіть весь день на догоду чужим бажанням — неділя ваша.
Близнюки
Сьогодні ви знайдете натхнення в найнесподіванішій дрібниці. Але якщо спробуєте схопити все відразу — розгубите сенс у деталях.
Рак
Ви створите затишок без особливих зусиль — буде приємно просто бути. Не намагайтеся врятувати чийсь настрій ціною свого.
Лев
Сьогодні ви почуєте чесну похвалу, яка залишиться з вами надовго. Тільки не намагайтеся заслужити більше — ви і так достатньо.
Діва
Ви відчуєте задоволення від повільних справ — готування, прогулянки, думок. Але не аналізуйте все підряд — розуму теж потрібна перерва.
Терези
Сьогодні ви легко налагодите контакт із тим, хто здавався далеким. Головне — не очікувати, що вас зрозуміють із півслова. Краще скажіть прямо.
Скорпіон
Ви зрозумієте, в чому справжня причина внутрішньої напруги. Не станете ігнорувати це — почнете повільно відновлювати рівновагу.
Стрілець
Сьогодні ви здивуєте себе терпінням і увагою до деталей. Але якщо вирішите знову кинути все заради імпульсу — повернетеся до початку.
Козеріг
Ви дасте собі право на непотрібні речі — і в цьому буде сила. Тільки не підмініть відпочинок прокрастинацією, щоб потім себе лаяти.
Водолій
Сьогодні ви опинитеся в потрібний час серед потрібних людей. Не почнете сперечатися заради ідеї — отримаєте більше, ніж планували.
Риби
Сьогодні ви відчуєте внутрішню ясність і приймете рішення без зайвих сумнівів. Але якщо почнете шукати підтвердження в інших — зіб'єтеся з курсу.
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