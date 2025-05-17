Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 травня 2025 року

Сьогодні ви відчуєте внутрішню ясність і приймете рішення без зайвих сумнівів. Але якщо почнете шукати підтвердження в інших — зіб'єтеся з курсу.

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Овен

Ви прислухаєтеся до себе і зрозумієте, чого вам зараз по-справжньому хочеться. Тільки не поспішайте ділитися цим — нехай спочатку визріє всередині.

Телець

Ви дозволите собі відпочити без почуття провини, і це піде на користь. Тільки не проведіть весь день на догоду чужим бажанням — неділя ваша.

Близнюки

Сьогодні ви знайдете натхнення в найнесподіванішій дрібниці. Але якщо спробуєте схопити все відразу — розгубите сенс у деталях.

Рак

Ви створите затишок без особливих зусиль — буде приємно просто бути. Не намагайтеся врятувати чийсь настрій ціною свого.

Лев

Сьогодні ви почуєте чесну похвалу, яка залишиться з вами надовго. Тільки не намагайтеся заслужити більше — ви і так достатньо.

Діва

Ви відчуєте задоволення від повільних справ — готування, прогулянки, думок. Але не аналізуйте все підряд — розуму теж потрібна перерва.

Терези

Сьогодні ви легко налагодите контакт із тим, хто здавався далеким. Головне — не очікувати, що вас зрозуміють із півслова. Краще скажіть прямо.

Скорпіон

Ви зрозумієте, в чому справжня причина внутрішньої напруги. Не станете ігнорувати це — почнете повільно відновлювати рівновагу.

Стрілець

Сьогодні ви здивуєте себе терпінням і увагою до деталей. Але якщо вирішите знову кинути все заради імпульсу — повернетеся до початку.

Козеріг

Ви дасте собі право на непотрібні речі — і в цьому буде сила. Тільки не підмініть відпочинок прокрастинацією, щоб потім себе лаяти.

Водолій

Сьогодні ви опинитеся в потрібний час серед потрібних людей. Не почнете сперечатися заради ідеї — отримаєте більше, ніж планували.

Риби

Сьогодні ви відчуєте внутрішню ясність і приймете рішення без зайвих сумнівів. Але якщо почнете шукати підтвердження в інших — зіб'єтеся з курсу.

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