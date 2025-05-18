Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 мая 2025 года

Позвольте себе сегодня расслабиться без чувства вины — и это откроет доступ к эмоциям. Но если начнёте их подавлять — можете испортить себе день.

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Овен

Вы получите нужный ответ, если не станете его подталкивать. Сегодня честность поможет больше, чем попытки выглядеть уверенно без основания.

Телец

Вы отдохнёте так, как давно хотели — просто, тихо, по-настоящему. Не нарушайте это состояние мыслями о том, кому и что вы ещё должны.

Близнецы

Вы поймаете нужную мысль в самой обыденной ситуации. Главное — не переболтаете её раньше, чем она оформится в нечто ценное.

Рак

Вы почувствуете тепло оттуда, откуда давно его не ждали. Только не перепутайте случайную доброту с обещанием — сегодня важна ясность.

Лев

Вы впечатлите кого-то, даже если не будете стараться. Но не потратите это внимание на демонстрацию — искренность сработает сильнее.

Дева

Вы удивите себя гибкостью, на которую раньше не решались. Но если станете копаться в деталях — пропустите главное движение.

Весы

Вы сблизитесь с тем, кто давно был рядом, но оставался фоном. Не разрушьте этот момент желанием всё обсудить сразу.

Скорпион

Вы позволите себе расслабиться без чувства вины — и это откроет доступ к эмоциям. Но если начнёте их подавлять — испортите себе день.

Стрелец

Вы примете чью-то странность — и это сблизит вас сильнее, чем общие взгляды. Не превращайте лёгкий контакт в план на будущее.

Козерог

Вы насладитесь моментом, в котором ничего не нужно решать. Главное — не убедите себя, что отдых надо заслужить. Он уже ваш.

Водолей

Вы окажетесь в нужном месте просто по зову интуиции. Только не станете объяснять это логикой — сохраните магию встречи.

Рыбы

Вы почувствуете, что тишина лечит лучше слов. Сегодня не стоит искать разговор — вы услышите больше, если останетесь наедине.

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