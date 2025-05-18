Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 травня 2025 року

Дозвольте собі сьогодні розслабитися без почуття провини — і це відкриє доступ до емоцій. Але якщо почнете їх пригнічувати — можете зіпсувати собі день.

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Овен

Ви отримаєте потрібну відповідь, якщо не станете її підштовхувати. Сьогодні чесність допоможе більше, ніж спроби виглядати впевнено безпідставно.

Телець

Ви відпочинете так, як давно хотіли — просто, тихо, по-справжньому. Не порушуйте цей стан думками про те, кому і що ви ще винні.

Близнюки

Ви зловите потрібну думку в найбуденнішій ситуації. Головне — не перебовтаєте її раніше, ніж вона оформиться в щось цінне.

Рак

Ви відчуєте тепло звідти, звідки давно його не чекали. Тільки не переплутайте випадкову доброту з обіцянкою — сьогодні важлива ясність.

Лев

Ви вразите когось, навіть якщо не будете старатися. Але не витратьте цю увагу на демонстрацію — щирість спрацює сильніше.

Діва

Ви здивуєте себе гнучкістю, на яку раніше не наважувалися. Але якщо станете копатися в деталях — пропустите головний рух.

Терези

Ви зблизитеся з тим, хто давно був поруч, але залишався фоном. Не зруйнуйте цей момент бажанням усе обговорити одразу.

Скорпіон

Ви дозволите собі розслабитися без почуття провини — і це відкриє доступ до емоцій. Але якщо почнете їх пригнічувати — зіпсуєте собі день.

Стрілець

Ви приймете чиюсь дивакуватість — і це зблизить вас сильніше, ніж спільні погляди. Не перетворюйте легкий контакт на план на майбутнє.

Козеріг

Ви насолодитеся моментом, у якому нічого не потрібно вирішувати. Головне — не переконайте себе, що відпочинок треба заслужити. Він уже ваш.

Водолій

Ви опинитеся в потрібному місці просто за покликом інтуїції. Тільки не станете пояснювати це логікою — збережіть магію зустрічі.

Риби

Ви відчуєте, що тиша лікує краще за слова. Сьогодні не варто шукати розмову — ви почуєте більше, якщо залишитеся наодинці.

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