Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на неделе с 19 по 25 мая 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать ошибок на работе, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

Related video

Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 19-25 мая стоит быть осторожнее и в чем именно.

Рак

Эта неделя может пробудить у вас давно забытые страхи, образовать надуманные тревоги или даже вернуть вас мыслями в прошлое. Особенно уязвимой станет эмоциональная сфера: любые слова, взгляды, недосказанности будут восприниматься болезненно. Вы рискуете накрутить себя настолько, что окажетесь в роли жертвы там, где вовсе не было угрозы. Постарайтесь трезво оцени­вать происходящее, не спешите драматизировать и не замыкайтесь в себе. Близкие не враги — просто не всегда понимают, через что вы проходите. Уединение и откровенные разговоры с собой помогут больше, чем конфликты и обиды.

Скорпион

На первый план выходит тема границ и власти. Вам может захотеться доказать, что вы правы, особенно в рабочих и семейных вопросах. Но будьте осторожны: давление, категоричность и желание всё контролировать могут привести к открытым конфликтам. Начальство может отреагировать строже, чем вы ожидали, а партнёры — отдалиться. Не самое лучшее время для споров, ультиматумов и манипуляций. Сосредоточьтесь на том, что вы действительно можете изменить, а не на том, кого — и как — можно подчинить себе. Проявите мягкую силу, включите интуицию — и вы избежите множества неприятных ситуаций.

Стрелец

Велика вероятность совершить спонтанный поступок — купить что-то ненужное, уволиться в эмоциональном порыве, завязать сомнительное знакомство или резко прекратить важный контакт. При этом последствия могут быть куда серьёзнее, чем вы предполагаете. На этой неделе важно замедлиться и задавать себе главный вопрос: «Зачем я это делаю?» Не все перемены сейчас будут во благо. Позвольте себе выждать, пособирать информацию, а главное — не поддаваться моменту. Контроль — ваш главный союзник.

Также Фокус писал любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на эту неделю.