Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на тижні з 19 по 25 травня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких цей тиждень може стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати помилок на роботі, а також бути уважнішими до своїх фінансових рішень.

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Цей тиждень може стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 19-25 травня варто бути обережнішим і в чому саме.

Рак

Цей тиждень може пробудити у вас давно забуті страхи, утворити надумані тривоги або навіть повернути вас думками в минуле. Особливо вразливою стане емоційна сфера: будь-які слова, погляди, недомовленості сприйматимуться болісно. Ви ризикуєте накрутити себе настільки, що опинитеся в ролі жертви там, де зовсім не було загрози. Постарайтеся тверезо оцінювати те, що відбувається, не поспішайте драматизувати і не замикайтеся в собі. Близькі не вороги — просто не завжди розуміють, через що ви проходите. Усамітнення і відверті розмови із собою допоможуть більше, ніж конфлікти й образи.

Скорпіон

На перший план виходить тема кордонів і влади. Вам може захотітися довести, що ви маєте рацію, особливо в робочих і сімейних питаннях. Але будьте обережні: тиск, категоричність і бажання все контролювати можуть призвести до відкритих конфліктів. Начальство може відреагувати суворіше, ніж ви очікували, а партнери — віддалитися. Не найкращий час для суперечок, ультиматумів і маніпуляцій. Зосередьтеся на тому, що ви дійсно можете змінити, а не на тому, кого — і як — можна підпорядкувати собі. Проявіть м'яку силу, увімкніть інтуїцію — і ви уникнете безлічі неприємних ситуацій.

Стрілець

Велика ймовірність зробити спонтанний вчинок — купити щось непотрібне, звільнитися в емоційному пориві, зав'язати сумнівне знайомство або різко припинити важливий контакт. При цьому наслідки можуть бути значно серйознішими, ніж ви припускаєте. Цього тижня важливо сповільнитися і ставити собі головне запитання: "Навіщо я це роблю?" Не всі зміни зараз будуть на благо. Дозвольте собі почекати, позбирати інформацію, а головне — не піддаватися моменту. Контроль — ваш головний союзник.

Також Фокус писав любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на цей тиждень.