Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 мая 2025 года

День подбросит встречу, за которой потянется светлый шлейф. Но не спешите называть это судьбой — дайте событиям дозреть. Избегайте лишних эмоций.

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Овен

Сегодня станет понятно, кто действительно рядом. Вы сделаете шаг вперед, если перестанете держаться за тех, кто давно остался на месте.

Телец

Скорее всего, день пройдет мягко и приятно. Только не позволите себе промолчать, если почувствуете, что вами манипулируют. Избегайте вранья — даже во благо.

Близнецы

Сегодня слова будут цеплять — свои и чужие. Появится желание высказаться. Главное — не превратите диалог в шум, а правду в оружие.

Рак

Вы почувствуете эмоциональную ясность — редкое состояние. Сегодня важно не спрятаться от него, а принять даже то, что колет. Постарайтесь никуда не спешить в этот день.

Лев

День подбросит встречу, за которой потянется светлый шлейф. Но не спешите называть это судьбой — дайте событиям дозреть. Избегайте лишних эмоций.

Дева

Сегодня вы сделаете меньше, чем планировали, и с облегчением это примете. Не перепутаете замедление с ленью — отдохнуть бывает нужно всерьез.

Весы

Вторник пройдет легче, если перестанете настраиваться на чье-то настроение. Улыбнетесь себе — и день уже станет другим. Избегайте спешки.

Скорпион

Вы узнаете новость, которая поставит все на свои места. Но если решите скрыть реакцию, внутри начнет копиться ненужное.

Стрелец

Сегодня подойдет момент, когда захочется быть рядом с собой, а не с другими. Не станете прятаться в активности — восстановитесь. Избегайте ревности.

Козерог

Все сложится гармонично, если не станете перетягивать одеяло на себя. Сегодня день, когда легче отпустить, чем удерживать. Постарайтесь никуда не опаздывать.

Водолей

Обычное действие принесет необычный результат. Главное — не списывайте это на случайность, если почувствуете в этом смысл. Избегайте сплетен.

Рыбы

Вы услышите тишину — и именно в ней откроется нужная подсказка. Сегодня не стоит глушить пространство разговорами. Будьте осторожнее с документами.

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