Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 травня 2025 року

День підкине зустріч, за якою потягнеться світлий шлейф. Але не поспішайте називати це долею — дайте подіям дозріти. Уникайте зайвих емоцій.

Related video

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 20 травня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні стане зрозуміло, хто дійсно поруч. Ви зробите крок уперед, якщо перестанете триматися за тих, хто давно залишився на місці.

Телець

Найімовірніше, день пройде м'яко і приємно. Тільки не дозвольте собі промовчати, якщо відчуєте, що вами маніпулюють. Уникайте брехні — навіть на благо.

Близнюки

Сьогодні слова будуть чіпляти — свої й чужі. З'явиться бажання висловитися. Головне — не перетворіть діалог на шум, а правду на зброю.

Рак

Ви відчуєте емоційну ясність — рідкісний стан. Сьогодні важливо не сховатися від нього, а прийняти навіть те, що коле. Постарайтеся нікуди не поспішати цього дня.

Лев

День підкине зустріч, за якою потягнеться світлий шлейф. Але не поспішайте називати це долею — дайте подіям дозріти. Уникайте зайвих емоцій.

Діва

Сьогодні ви зробите менше, ніж планували, і з полегшенням це приймете. Не переплутаєте уповільнення з лінню — відпочити буває потрібно всерйоз.

Терези

Вівторок мине легше, якщо перестанете налаштовуватися на чийсь настрій. Посміхнетеся собі — і день уже стане іншим. Уникайте поспіху.

Скорпіон

Ви дізнаєтеся новину, яка поставить усе на свої місця. Але якщо вирішите приховати реакцію, всередині почне накопичуватися непотрібне.

Стрілець

Сьогодні підійде момент, коли захочеться бути поруч із собою, а не з іншими. Не станете ховатися в активності — відновитеся. Уникайте ревнощів.

Козеріг

Усе складеться гармонійно, якщо не станете перетягувати ковдру на себе. Сьогодні день, коли легше відпустити, ніж утримувати. Постарайтеся нікуди не спізнюватися.

Водолій

Звичайна дія принесе незвичайний результат. Головне — не списуйте це на випадковість, якщо відчуєте в цьому сенс. Уникайте пліток.

Риби

Ви почуєте тишу — і саме в ній відкриється потрібна підказка. Сьогодні не варто глушити простір розмовами. Будьте обережнішими з документами.

Також Фокус писав любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 19 по 25 травня 2025 року.