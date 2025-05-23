Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 мая 2025 года

Сегодня почувствуете себя на своём месте — пусть и не в том, которое планировали. Главное — не начнёте сомневаться в этом без причины.

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Овен

Сегодня вы почувствуете, как многое становится ясным без усилий. Главное — не станете спорить ради контроля, иначе потеряете ту самую лёгкость.

Телец

Вы проведёте день медленно и с удовольствием. Но если решите угодить всем, упустите возможность восстановить себя.

Близнецы

Сегодня получится найти нужный ответ — даже если вы его не искали. Только не торопитесь рассказывать об этом всем подряд.

Рак

Вы поймёте, что вам больше не нужно то, за что вы держались. Не станете цепляться — появится ощущение простора внутри.

Лев

Сегодня вас услышат те, кто раньше не замечал. Но если решите говорить слишком громко — важный смысл останется в тени.

Дева

Вы соберётесь с мыслями и сделаете что-то важное для себя. Только не анализируйте чувства — они не обязаны быть логичными.

Весы

Сегодня почувствуете себя на своём месте — пусть и не в том, которое планировали. Главное — не начнёте сомневаться в этом без причины.

Скорпион

Вы увидите больше, чем вам скажут, и это даст вам преимущество. Только не превращайте наблюдательность в подозрительность.

Стрелец

Сегодня вы найдёте искреннюю радость в простом. Но если решите гнаться за впечатлениями — упустите глубину момента.

Козерог

Вы позволите себе сделать паузу — и она будет ценной. Не начнёте оправдываться за тишину — почувствуете настоящую опору.

Водолей

Сегодня у вас получится подметить суть, даже если никто о ней не скажет. Только не требуйте от других такой же ясности.

Рыбы

Вы сделаете доброе дело — и даже не заметите, как это изменит день. Главное — не ждите отклика мгновенно, он придёт позже.

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