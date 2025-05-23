Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 мая 2025 года
Сегодня почувствуете себя на своём месте — пусть и не в том, которое планировали. Главное — не начнёте сомневаться в этом без причины.
Астролог Анжела Перл рассказала, что 23 мая 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.
Овен
Сегодня вы почувствуете, как многое становится ясным без усилий. Главное — не станете спорить ради контроля, иначе потеряете ту самую лёгкость.
Телец
Вы проведёте день медленно и с удовольствием. Но если решите угодить всем, упустите возможность восстановить себя.
Близнецы
Сегодня получится найти нужный ответ — даже если вы его не искали. Только не торопитесь рассказывать об этом всем подряд.
Рак
Вы поймёте, что вам больше не нужно то, за что вы держались. Не станете цепляться — появится ощущение простора внутри.
Лев
Сегодня вас услышат те, кто раньше не замечал. Но если решите говорить слишком громко — важный смысл останется в тени.
Дева
Вы соберётесь с мыслями и сделаете что-то важное для себя. Только не анализируйте чувства — они не обязаны быть логичными.
Весы
Сегодня почувствуете себя на своём месте — пусть и не в том, которое планировали. Главное — не начнёте сомневаться в этом без причины.
Скорпион
Вы увидите больше, чем вам скажут, и это даст вам преимущество. Только не превращайте наблюдательность в подозрительность.
Стрелец
Сегодня вы найдёте искреннюю радость в простом. Но если решите гнаться за впечатлениями — упустите глубину момента.
Козерог
Вы позволите себе сделать паузу — и она будет ценной. Не начнёте оправдываться за тишину — почувствуете настоящую опору.
Водолей
Сегодня у вас получится подметить суть, даже если никто о ней не скажет. Только не требуйте от других такой же ясности.
Рыбы
Вы сделаете доброе дело — и даже не заметите, как это изменит день. Главное — не ждите отклика мгновенно, он придёт позже.
Также Фокус писал любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 19 по 25 мая 2025 года.