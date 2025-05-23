Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 травня 2025 року
Сьогодні відчуєте себе на своєму місці — нехай і не на тому, яке планували. Головне — не почнете сумніватися в цьому без причини.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 23 травня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.
Овен
Сьогодні ви відчуєте, як багато що стає ясним без зусиль. Головне — не станете сперечатися заради контролю, інакше втратите ту саму легкість.
Телець
Ви проведете день повільно і з задоволенням. Але якщо вирішите догодити всім, втратите можливість відновити себе.
Близнюки
Сьогодні вийде знайти потрібну відповідь — навіть якщо ви її не шукали. Тільки не поспішайте розповідати про це всім підряд.
Рак
Ви зрозумієте, що вам більше не потрібно те, за що ви трималися. Не станете чіплятися — з'явиться відчуття простору всередині.
Лев
Сьогодні вас почують ті, хто раніше не помічав. Але якщо вирішите говорити занадто голосно — важливий сенс залишиться в тіні.
Діва
Ви зберетеся з думками і зробите щось важливе для себе. Тільки не аналізуйте почуття — вони не зобов'язані бути логічними.
Терези
Сьогодні відчуєте себе на своєму місці — нехай і не на тому, яке планували. Головне — не почнете сумніватися в цьому без причини.
Скорпіон
Ви побачите більше, ніж вам скажуть, і це дасть вам перевагу. Тільки не перетворюйте спостережливість на підозрілість.
Стрілець
Сьогодні ви знайдете щиру радість у простому. Але якщо вирішите гнатися за враженнями — пропустіть глибину моменту.
Козеріг
Ви дозволите собі зробити паузу — і вона буде цінною. Не почнете виправдовуватися за тишу — відчуєте справжню опору.
Водолій
Сьогодні у вас вийде помітити суть, навіть якщо ніхто про неї не скаже. Тільки не вимагайте від інших такої ж ясності.
Риби
Ви зробите добру справу — і навіть не помітите, як це змінить день. Головне — не чекайте відгуку миттєво, він прийде пізніше.
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