Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 мая 2025 года

Вы легко восстановите связь, которая казалась потерянной. Только не станете её форсировать — иначе снова отдалитесь.

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Овен

Вы примете спонтанное решение и удивитесь, насколько оно окажется точным. Но если начнёте оправдываться — собьёте собственный импульс.

Телец

Сегодня вы получите от кого-то то, чего даже не просили. Не обесцените это — благодарность тоже часть внутренней устойчивости.

Близнецы

Вы легко восстановите связь, которая казалась потерянной. Только не станете её форсировать — иначе снова отдалитесь.

Рак

Сегодня появится нужное чувство — уверенность без напряжения. Не испугаетесь этого покоя, если не начнёте сравнивать с прошлым.

Лев

Вы окажетесь в нужном месте ровно в тот момент, когда это будет значимо. Главное — не попытаетесь управлять всем сразу.

Дева

Сегодня вы поймёте, что можете отпустить один из старых планов. И это даст пространство новому — если не станете возвращаться к нему из вины.

Весы

Вы удивите себя тем, как легко сможете сказать «нет». Главное — не станете оправдываться за границы, которые давно пора было обозначить.

Скорпион

Сегодня вы позволите себе почувствовать то, от чего обычно прячетесь. Не будете объяснять это другим — и сохраните главное внутри.

Стрелец

Вы вдохновитесь идеей, которая покажется безумной, но живой. Только не станете гасить её логикой — пусть дозреет без анализа.

Козерог

Сегодня вы услышите подтверждение тому, что давно чувствовали. Не начнёте требовать большего — и получите больше, чем ожидали.

Водолей

Вы откроете в себе желание замедлиться — и последуете за ним. Только не назовёте это слабостью, чтобы не разрушить нужную паузу.

Рыбы

Сегодня вы поймаете редкое ощущение — быть на своём месте. Не попытайтесь его повторить завтра — сегодня и есть всё, что нужно.

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