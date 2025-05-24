Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 травня 2025 року

Ви легко відновите зв'язок, який здавався втраченим. Тільки не станете його форсувати — інакше знову віддалитеся.

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Овен

Ви приймете спонтанне рішення і здивуєтеся, наскільки воно виявиться точним. Але якщо почнете виправдовуватися — зіб'єте власний імпульс.

Телець

Сьогодні ви отримаєте від когось те, чого навіть не просили. Не знецініть це — вдячність теж частина внутрішньої стійкості.

Близнюки

Ви легко відновите зв'язок, який здавався втраченим. Тільки не станете його форсувати — інакше знову віддалитеся.

Рак

Сьогодні з'явиться потрібне почуття — упевненість без напруги. Не злякаєтеся цього спокою, якщо не почнете порівнювати з минулим.

Лев

Ви опинитеся в потрібному місці рівно в той момент, коли це буде значуще. Головне — не спробуєте керувати всім одразу.

Діва

Сьогодні ви зрозумієте, що можете відпустити один зі старих планів. І це дасть простір новому — якщо не станете повертатися до нього з вини.

Терези

Ви здивуєте себе тим, як легко зможете сказати "ні". Головне — не станете виправдовуватися за межі, які давно пора було позначити.

Скорпіон

Сьогодні ви дозволите собі відчути те, від чого зазвичай ховаєтеся. Не будете пояснювати це іншим — і збережете головне всередині.

Стрілець

Ви надихнетеся ідеєю, яка здасться божевільною, але живою. Тільки не станете гасити її логікою — нехай дозріє без аналізу.

Козеріг

Сьогодні ви почуєте підтвердження того, що давно відчували. Не почнете вимагати більшого — і отримаєте більше, ніж очікували.

Водолій

Ви відкриєте в собі бажання сповільнитися — і підете за ним. Тільки не назвете це слабкістю, щоб не зруйнувати потрібну паузу.

Риби

Сьогодні ви зловите рідкісне відчуття — бути на своєму місці. Не спробуйте його повторити завтра — сьогодні і є все, що потрібно.

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