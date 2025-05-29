Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 мая 2025 года

Всплывет идея, о которой вы забыли. Возьметесь за нее — и удивите себя. Только не распыляйтесь на все сразу — сегодня стоит сосредоточиться.

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Овен

Сегодня вы поймете, что не все нужно доводить до конца. Оставите паузу — появится лучшее решение. Главное — не путать усталость с ленью.

Телец

Сумеете сказать "нет" там, где раньше соглашались. Это принесет легкость. Но если промолчите ради чужого комфорта — почувствуете роздратование.

Близнецы

Всплывет идея, о которой вы забыли. Возьметесь за нее — и удивите себя. Только не распыляйтесь на все сразу — сегодня стоит сосредоточиться.

Рак

Сегодня вам будет особенно важно, кто рядом. Не стремитесь к шумным встречам — одна глибока розмова подарит больше, чем день у натовпу.

Лев

Сегодня вы почувствуете свободу, если перестанете смотреть на себя чужими глазами. Присутствие будет красноречивее любого жеста.

Дева

Вы сможете искренне порадоваться за кого-то — и это вернет вам свою легкость. Главное — не пытайтесь заслужить одобрение в ответ. Оно не нужно.

Весы

Вы скажете важное — и вас услышат. Только не играйте роль, чтобы понравиться. Искренность сегодня сработает лучше всех стратегий.

Скорпион

Удержите равновесие даже в непростом разговоре. Не копайте глубже, чем нужно — не каждое молчание скрывает угрозу.

Стрелец

Сегодня вы ощутите, что нет необходимости спешить. Сегодня день, когда просто быть — уже достижение. Главное — не пытайтесь втиснуть себя в чужой ритм.

Козерог

Сегодня вы решите отказаться от того, что больше не работает. Облегчение будет заметным. Но если снова убедите себя, что "так надо" — все вернется.

Водолей

Сегодня вы тонко почувствуете, что происходит вокруг. Не начнете этим манипулировать — и именно за это вам доверятся. Сегодня это важнее слов.

Рыбы

Сегодня вы сумеете искренне порадоваться за других — и тем самым приблизитесь к себе. Не ждите ответа — доброта, отданная без расчета, вернется незаметно.

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