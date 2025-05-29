Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 травня 2025 року
Спливе ідея, про яку ви забули. Візьміться за неї — і здивуєте себе. Тільки не розпорошуйтеся на все одразу — сьогодні варто зосередитися.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 29 травня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.
Овен
Сьогодні ви зрозумієте, що не все потрібно доводити до кінця. Залишите паузу — з'явиться краще рішення. Головне — не плутати втому з лінню.
Телець
Зумієте сказати "ні" там, де раніше погоджувалися. Це принесе легкість. Але якщо промовчите заради чужого комфорту — відчуєте роздратування.
Близнюки
Спливе ідея, про яку ви забули. Візьміться за неї — і здивуєте себе. Тільки не розпорошуйтеся на все одразу — сьогодні варто зосередитися.
Рак
Сьогодні вам буде особливо важливо, хто поруч. Не прагніть галасливих зустрічей — одна глибока розмова подарує більше, ніж день у натовпу.
Лев
Сьогодні ви відчуєте свободу, якщо перестанете дивитися на себе чужими очима. Присутність буде красномовнішою за будь-який жест.
Діва
Ви зможете щиро порадіти за когось — і це поверне вам свою легкість. Головне — не намагайтеся заслужити схвалення у відповідь. Воно не потрібне.
Терези
Ви скажете важливе — і вас почують. Тільки не грайте роль, щоб сподобатися. Щирість сьогодні спрацює краще за всі стратегії.
Скорпіон
Утримайте рівновагу навіть у непростій розмові. Не копайте глибше, ніж потрібно — не кожне мовчання приховує загрозу.
Стрілець
Сьогодні ви відчуєте, що немає необхідності поспішати. Сьогодні день, коли просто бути — вже досягнення. Головне — не намагайтеся втиснути себе в чужий ритм.
Козеріг
Сьогодні ви вирішите відмовитися від того, що більше не працює. Полегшення буде помітним. Але якщо знову переконаєте себе, що "так треба" — все повернеться.
Водолій
Сьогодні ви тонко відчуєте, що відбувається навколо. Не почнете цим маніпулювати — і саме за це вам довіряться. Сьогодні це важливіше за слова.
Риби
Сьогодні ви зумієте щиро порадіти за інших — і тим самим наблизитеся до себе. Не чекайте відповіді — доброта, віддана без розрахунку, повернеться непомітно.
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