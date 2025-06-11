Полнолуние 11 июня 2025 года или Клубничная Луна: что можно и нельзя делать

Полнолуние 11 июня 2025 года в знаке Стрельца принесёт волну откровений, тягу к свободе и желание раздвинуть привычные рамки мышления.

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Сегодняшнее полнолуние традиционно называется Клубничной Луной — не из-за цвета, а потому что у коренных народов Северной Америки оно совпадало с сезоном сбора клубники. В 2025 году полнолуние произойдет 11 июня в знаке Стрельца, а значит, его энергия будет яркой, огненной и направленной на расширение горизонтов — как внешних, так и внутренних. Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам первое летнее полнолуние 2025 года и на что нужно обратить внимание в этот период.

Что означает это полнолуние?

Полнолуние в Стрельце — это время откровений, философских размышлений, смелых решений и стремления к свободе. Оно помогает завершить старое и подготовиться к новому этапу. Это также подходящий момент, чтобы:

задать себе важные вопросы о целях и смысле;

отпустить то, что мешает росту и внутренней свободе;

проявить щедрость — к себе и другим.

Что можно делать в Полнолуние 11 июня:

Завершать начатое: особенно то, что связано с обучением, поездками, юридическими вопросами, публикациями.

Мечтать широко: писать списки желаний, планировать путешествия, строить дальние перспективы.

Расширять кругозор: читать, учиться, вести глубокие беседы.

Проводить ритуалы отпускания: написать то, от чего хотите освободиться, и символически сжечь (осторожно!).

Зажигать свечи и очищать пространство: особенно ладаном или шалфеем — Стрелец любит чистую и вдохновляющую атмосферу.

Чего лучше избегать в Полнолуние 11 июня:

Навязывать свою правду: Стрелец может быть чересчур категоричен — помните, что у каждого своя точка зрения.

Переоценивать свои силы: желание все и сразу может привести к выгоранию.

Бездумных трат и импульсивных решений: особенно в путешествиях или крупных покупках.

Обещаний, которые трудно выполнить: под влиянием Стрельца легко сказать "да", но сложно удержать слово.

Клубничная Луна в Стрельце 11 июня 2025 года — это шанс освободиться от старых ограничений и зажечь внутренний огонь. Вслушайтесь в себя, задайте себе честные вопросы, отпустите лишнее — и позвольте мечтам расти. Это полнолуние не про суету, а про движение к истине, даже если путь к ней лежит через прощание.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее в июне 2025 года.