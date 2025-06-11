Повний Місяць 11 червня 2025 року або Полуничний Місяць: що можна і не можна робити

Повний Місяць 11 червня 2025 року в знаку Стрільця принесе хвилю одкровень, тягу до свободи і бажання розсунути звичні рамки мислення.

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Сьогоднішній повний місяць традиційно називають Полуничним Місяцем — не через колір, а тому що в корінних народів Північної Америки він збігався із сезоном збирання полуниці. У 2025 році повний Місяць відбудеться 11 червня у знаку Стрільця, а отже, його енергія буде яскравою, вогненною і спрямованою на розширення горизонтів — як зовнішніх, так і внутрішніх. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам перший літній повний місяць 2025 року і на що потрібно звернути увагу в цей період.

Що означає цей Повний місяць?

Повний Місяць у Стрільці — це час одкровень, філософських роздумів, сміливих рішень і прагнення до свободи. Він допомагає завершити старе і підготуватися до нового етапу. Це також відповідний момент, щоб:

поставити собі важливі запитання про цілі та сенс;

відпустити те, що заважає зростанню і внутрішній свободі;

проявити щедрість — до себе та інших.

Що можна робити в Повню 11 червня:

Завершувати розпочате: особливо те, що пов'язано з навчанням, поїздками, юридичними питаннями, публікаціями.

Мріяти широко: писати списки бажань, планувати подорожі, будувати далекі перспективи.

Розширювати кругозір: читати, вчитися, вести глибокі бесіди.

Проводити ритуали відпускання: написати те, від чого хочете звільнитися, і символічно спалити (обережно!).

Запалювати свічки й очищати простір: особливо ладаном або шавлією — Стрілець любить чисту й надихаючу атмосферу.

Чого краще уникати в Повню 11 червня:

Нав'язувати свою правду: Стрілець може бути надто категоричним — пам'ятайте, що в кожного своя точка зору.

Переоцінювати свої сили: бажання все й одразу може призвести до вигорання.

Бездумних витрат та імпульсивних рішень: особливо в подорожах або великих покупках.

Обіцянок, які важко виконати: під впливом Стрільця легко сказати "так", але складно втримати слово.

Полуничний Місяць у Стрільці 11 червня 2025 року — це шанс звільнитися від старих обмежень і запалити внутрішній вогонь. Вслухайтеся в себе, поставте собі чесні запитання, відпустіть зайве — і дозвольте мріям рости. Цей повний місяць не про суєту, а про рух до істини, навіть якщо шлях до неї лежить через прощання.

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