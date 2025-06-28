Астролог назвала 5 вещей, которые не стоит делать в июле

Июль – месяц трансформации, внутренних поворотов и кармических решений, а его энергия будет нестабильной и отметится важными разворотами планет.

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Поэтому есть пять вещей, которые не стоит делать в июле, пишет известный украинский астролог Илона Сахарова.

Не затягивайте с важными решениями до ретроградного Меркурия (конец июля)

"С 15 июля Меркурий начнет замедляться перед ретроградной фазой. Все, что требует ясности, подписей, поездок или запусков — лучше завершить до этого срока", — подчеркивает астролог.

Не вступайте в конфликты и не рубите с плеча

По словам Сахаровой, в середине июля напряженный аспект Марса и Плутона может вызывать взрывы агрессии, борьбу за контроль и эго-стычки.

"Лучше – отступи, чем проиграй", — советует автор прогноза.

Не игнорируйте голос интуиции

21 июня – повторное (за месяц) полнолуние в Близнецах.

"Это знак: Вселенная дает тебе второй шанс увидеть, где ты предаешь свои ценности. Прислушайся", — продолжает астролог.

Не цепляйтесь за старое ради безопасности

Илона подчеркивает, что сезон Рака до 22 июля будет тянуть в зону привычного. Но Уран и Лилит требуют выйти из "домика".

"Старое комфортно, но не дает роста. Выбор — за тобой", — предупреждает она.

Не пренебрегайте уходом за телом и повседневной рутиной

Астролог подчеркивает, что в июле важно заземление: распорядок, забота о теле, отдых. Тело – это храм души, и не стоит его перегружать.

"Этот месяц — как зеркало: он покажет, где ты уже вырос, а где еще прячешься. Не бойся смотреть в это зеркало. Не бойся признать, что ты созрел для большего. Ты — не случайная душа в этом времени. Если мы пришли в такой период хаоса, значит нам даны и силы все пережить. Ты здесь, чтобы вспомнить свою силу и быть творцом своей жизни. Сделай этот июль точкой разворота", — подытожила автор.

Ранее Фокус писал:

Мы также рассказывали, какие знаки зодиака ждет успех в июле.

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