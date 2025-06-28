Астрологиня назвала 5 речей, які не варто робити в липні

Липень — місяць трансформації, внутрішніх поворотів і кармічних рішень, а його енергія буде нестабільною і відзначиться важливими розворотами планет.

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Тому є п'ять речей, які не варто робити в липні, пише відома українська астрологиня Ілона Сахарова.

Не затягуйте з важливими рішеннями до ретроградного Меркурія (кінець липня)

"З 15 липня Меркурій почне сповільнюватися перед ретроградною фазою. Усе, що вимагає ясності, підписів, поїздок або запусків — краще завершити до цього терміну", — підкреслює астрологиня.

Не вступайте в конфлікти і не рубайте з плеча

За словами Сахарової, у середині липня напружений аспект Марса і Плутона може викликати вибухи агресії, боротьбу за контроль та его-стички.

"Краще — відступи, ніж програй", — радить авторка прогнозу.

Не ігноруйте голос інтуїції

21 червня — повторний (за місяць) повний місяць у Близнюках.

"Це знак: Всесвіт дає тобі другий шанс побачити, де ти зраджуєш свої цінності. Прислухайся", — продовжує астрологиня.

Не чіпляйтеся за старе заради безпеки

Ілона підкреслює, що сезон Рака до 22 липня тягнутиме в зону звичного. Але Уран і Ліліт вимагають вийти з "будиночка".

"Старе комфортне, але не дає зростання. Вибір — за тобою", — попереджає вона.

Не нехтуйте доглядом за тілом і повсякденною рутиною

Астролог підкреслює, що в липні важливе заземлення: розпорядок, турбота про тіло, відпочинок. Тіло — це храм душі, і не варто його перевантажувати.

"Цей місяць — як дзеркало: він покаже, де ти вже виріс, а де ще ховаєшся. Не бійся дивитися в це дзеркало. Не бійся визнати, що ти дозрів для більшого. Ти — не випадкова душа в цьому часі. Якщо ми прийшли в такий період хаосу, значить, нам дано і сили все пережити. Ти тут, щоб згадати свою силу і бути творцем свого життя. Зроби цей липень точкою розвороту", — підсумувала авторка.

Раніше Фокус писав:

Ми також розповідали, на які знаки зодіаку чекає успіх у липні.

Матеріали езотеричного характеру не є науково обґрунтованими і не можуть служити джерелом для прийняття важливих рішень. Редакція Фокуса не відповідає за озвучені екстрасенсами, ворожками, тарологами й астрологами прогнози і не закликає керуватися ними.