1 июля 2025 года: Космы и Дамиана — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться и рассказывать про свои сны.

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Что случилось 1 июля?

Сегодня православная церковь почитает память Космы и Дамиана. Они были врачами, могли исцелить любую болезнь и всегда принимали больных бесплатно. Им молятся о выздоровлении и излечении старых недугов. Святые Дамиан и Косма считаются покровителями кузнечного ремесла, крепкого брака и разводчиков домашней птицы.

Также 1 июля в Украине — День государственного регистратора, День архитектуры и День следователя.

Что нельзя делать 1 июля:

ссориться;

рассказывать про свои сны;

тратить много денег.

Народные приметы и поверья:

ярко мерцают на небе звезды, а утром тучи — к сильной грозе;

ветер с запада — к дождю;

кричит сорока — к жаре.

День ангела празднуют:

Демьян, Ангелина, Петр, Никодим, Кузьма.

Родились 1 июля:

1961 год — принцесса Диана, принцесса Уэльская, первая супруга принца Чарльза.

1967 год — Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса.

Также в этот день:

1569 год – подписана Люблинская уния о создании Речи Посполитой;

1858 год – Чарльз Дарвин в Лондоне впервые представил свою теорию эволюции;

1911 год — польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин";

1936 год — в Нью-Йорке вышел роман Маргарет Митчел "Унесенные ветром";

1961 год – в Торонто открыли памятник Тарасу Шевченко;

2014 год — Верховная Рада Украины основала орден Героев Небесной Сотни.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.