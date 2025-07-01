1 июля 2025 года: Космы и Дамиана — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться и рассказывать про свои сны.
Что случилось 1 июля?
Сегодня православная церковь почитает память Космы и Дамиана. Они были врачами, могли исцелить любую болезнь и всегда принимали больных бесплатно. Им молятся о выздоровлении и излечении старых недугов. Святые Дамиан и Косма считаются покровителями кузнечного ремесла, крепкого брака и разводчиков домашней птицы.
Также 1 июля в Украине — День государственного регистратора, День архитектуры и День следователя.
Что нельзя делать 1 июля:
- ссориться;
- рассказывать про свои сны;
- тратить много денег.
Народные приметы и поверья:
- ярко мерцают на небе звезды, а утром тучи — к сильной грозе;
- ветер с запада — к дождю;
- кричит сорока — к жаре.
День ангела празднуют:
Демьян, Ангелина, Петр, Никодим, Кузьма.
Родились 1 июля:
1961 год — принцесса Диана, принцесса Уэльская, первая супруга принца Чарльза.
1967 год — Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса.
Также в этот день:
1569 год – подписана Люблинская уния о создании Речи Посполитой;
1858 год – Чарльз Дарвин в Лондоне впервые представил свою теорию эволюции;
1911 год — польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин";
1936 год — в Нью-Йорке вышел роман Маргарет Митчел "Унесенные ветром";
1961 год – в Торонто открыли памятник Тарасу Шевченко;
2014 год — Верховная Рада Украины основала орден Героев Небесной Сотни.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.