1 липня 2025 року: Косми і Даміана — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися і розповідати про свої сни.
Що сталося 1 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Косми і Даміана. Вони були лікарями, могли зцілити будь-яку хворобу і завжди приймали хворих безкоштовно. Їм моляться про одужання і лікування старих недуг. Святі Даміан і Косма вважаються покровителями ковальського ремесла, міцного шлюбу і розвідників домашньої птиці.
Також 1 липня в Україні — День державного реєстратора, День архітектури та День слідчого.
Що не можна робити 1 липня:
- сваритися;
- розповідати про свої сни;
- витрачати багато грошей.
Народні прикмети та повір'я:
- яскраво мерехтять на небі зірки, а вранці хмари — до сильної грози;
- вітер із заходу — до дощу;
- кричить сорока — до спеки.
День ангела святкують:
Дем'ян, Ангеліна, Петро, Никодим, Кузьма.
Народилися 1 липня:
1961 рік — принцеса Діана, принцеса Уельська, перша дружина принца Чарльза.
1967 рік — Памела Андерсон, канадська фотомодель, актриса.
Також цього дня:
1569 рік — підписано Люблінську унію про створення Речі Посполитої;
1858 рік — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції;
1911 рік — польський біохімік Казимир Функ уперше використав слово "вітамін";
1936 рік — у Нью-Йорку вийшов роман Маргарет Мітчел "Віднесені вітром";
1961 рік — у Торонто відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку;
2014 рік — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.
Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.