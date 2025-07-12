Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 июля 2025 года
Сегодня может возникнуть ощущение дежавю — и не случайно. Один момент вернётся, чтобы вы поступили иначе. У вас получится. Вы станете смелее, ніж були.
Астролог Анжела Перл рассказала, что 12 июля 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.
Овен
Вы решитесь сказать то, что давно держали в себе. Это вызовет отклик — не там, где ожидали, но именно там, где нужно для будущих перемен.
Телец
Ваш день изменится благодаря случайному вопросу. Он заставит пересмотреть что-то важное и, возможно, наконец-то снять внутренние ограничения.
Близнецы
Вы найдёте красоту в неожиданном. Не спешите делиться — сегодня важнее сохранить это ощущение при себе, чтобы оно разрослось до вдохновения.
Рак
Ваш план пойдёт не по плану, и это окажется удачей. То, что сорвётся — не нужно. А то, что появится на замену — окажется сильнее и честнее.
Лев
Вы почувствуете вкус к тишине. Впервые за долгое время она не испугает, а наоборот — даст силу. Откроется то, что обычно теряется в шуме.
Дева
Вы сделаете ошибку — и это освободит. Ошибка даст вам шанс действовать неидеально, но искренне. День начнётся с хаоса, а завершится ясностью.
Весы
Вы увидите, что кто-то понимает вас глубже, чем вы думали. Это не испугает — наоборот, позволит быть честнее с собой. Будет просто дышать.
Скорпион
Вы захотите исчезнуть с радаров — и исчезнете. И именно в этом «не быть» появится идея, которая подскажет, как быть дальше. Не сопротивляйтесь.
Стрелец
Вы примете спонтанное решение, которое изменит вечер. Не стоит ничего проверять дважды — интуиция сегодня будет на вашей стороне без сбоев.
Козерог
Вы удивите себя мягкостью. Привычная строгость отступит, и это откроет то, что вы давно прятали. День будет тихим, но с сильным послевкусием.
Водолей
Сегодня будет ощущение дежавю — и не случайно. Один момент вернётся, чтобы вы поступили иначе. У вас получится. Вы станете смелее, чем были.
Рыбы
Вы решите не спасать. Не включаться, не подстраиваться, не угадывать. И вдруг обнаружите — рядом остались только те, кто любит вас по-настоящему.
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