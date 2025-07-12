Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 липня 2025 року
Сьогодні може виникнути відчуття дежавю — і не випадково. Один момент повернеться, щоб ви вчинили інакше. У вас вийде. Ви станете сміливішими, ніж були.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 12 липня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.
Овен
Ви наважитеся сказати те, що давно тримали в собі. Це викличе відгук — не там, де очікували, але саме там, де потрібно для майбутніх змін.
Телець
Ваш день зміниться завдяки випадковому запитанню. Воно змусить переглянути щось важливе і, можливо, нарешті зняти внутрішні обмеження.
Близнюки
Ви знайдете красу в несподіваному. Не поспішайте ділитися — сьогодні важливіше зберегти це відчуття при собі, щоб воно розрослося до натхнення.
Рак
Ваш план піде не за планом, і це виявиться удачею. Те, що зірветься — не потрібно. А те, що з'явиться на заміну — виявиться сильнішим і чеснішим.
Лев
Ви відчуєте смак до тиші. Уперше за довгий час вона не злякає, а навпаки — дасть силу. Відкриється те, що зазвичай губиться в шумі.
Діва
Ви зробите помилку — і це звільнить. Помилка дасть вам шанс діяти неідеально, але щиро. День почнеться з хаосу, а завершиться ясністю.
Терези
Ви побачите, що хтось розуміє вас глибше, ніж ви думали. Це не злякає — навпаки, дасть змогу бути чеснішим із собою. Буде просто дихати.
Скорпіон
Ви захочете зникнути з радарів — і зникнете. І саме в цьому "не бути" з'явиться ідея, яка підкаже, як бути далі. Не чиніть опір.
Стрілець
Ви приймете спонтанне рішення, яке змінить вечір. Не варто нічого перевіряти двічі — інтуїція сьогодні буде на вашому боці без збоїв.
Козеріг
Ви здивуєте себе м'якістю. Звична строгість відступить, і це відкриє те, що ви давно ховали. День буде тихим, але з сильним післясмаком.
Водолій
Сьогодні буде відчуття дежавю — і не випадково. Один момент повернеться, щоб ви вчинили інакше. У вас вийде. Ви станете сміливішими, ніж були.
Риби
Ви вирішите не рятувати. Не включатися, не підлаштовуватися, не вгадувати. І раптом виявите — поруч залишилися тільки ті, хто любить вас по-справжньому.
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