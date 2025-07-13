Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на неделе с 14 по 20 июля 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать ошибок на работе, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 14-20 июля стоит быть осторожнее и в чем именно.

Рак

Неделя может принести ощущение спешки и суеты. Возникает риск распылиться на множество задач, так и не доведя ни одну до конца. Возможны недоразумения в общении: вас могут неправильно понять, или вы сами примете чужие слова слишком близко к сердцу. Не стоит доверять слухам и спонтанным предложениям — особенно в деловой сфере. Лучше взять паузу, перепроверить информацию и расставить приоритеты. Больше молчите, чем говорите — так будет безопаснее. А еще полезно будет пересмотреть привычный ритм: возможно, вы слишком много требуете от себя.

Дева

Вас может одолевать внутренняя тревожность и желание спрятаться от всего мира. Но вместо уединения — вам будут постоянно навязываться какие-то дела, разговоры, встречи. Возможен эмоциональный перегруз, особенно если вы будете брать на себя чужие проблемы. Не позволяйте манипулировать своей добротой и не поддавайтесь на провокации со стороны близких. Неделя потребует четких межличностных границ. Также будьте осторожны с финансами: не лучшее время для крупных покупок, спонтанных расходов или доверия незнакомым людям.

Водолей

Ваша излишняя уверенность в своей правоте может сыграть злую шутку. Неделя обещает быть нестабильной — планы могут рушиться, а настроения меняться по нескольку раз на день. Будьте осторожны с резкими заявлениями и обещаниями: придется за них отвечать. Также возможны проблемы с техникой или документами — не торопитесь подписывать важные бумаги и обязательно все проверяйте дважды. Лучше не вмешиваться в чужие споры и не втягиваться в авантюры. Сейчас важно сохранить спокойствие и не переоценивать свои силы.

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