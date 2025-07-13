Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на тижні з 14 по 20 липня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких цей тиждень може стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати помилок на роботі, а також бути уважнішими до своїх фінансових рішень.

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Цей тиждень може стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 14-20 липня варто бути обережнішим і в чому саме.

Рак

Тиждень може принести відчуття поспіху і метушні. Виникає ризик розпорошитися на безліч завдань, так і не довівши жодне з них до кінця. Можливі непорозуміння у спілкуванні: вас можуть неправильно зрозуміти, або ви самі приймете чужі слова занадто близько до серця. Не варто довіряти чуткам і спонтанним пропозиціям — особливо в діловій сфері. Краще взяти паузу, перевірити ще раз інформацію і розставити пріоритети. Більше мовчіть, ніж говоріть — так буде безпечніше. А ще корисно буде переглянути звичний ритм: можливо, ви занадто багато вимагаєте від себе.

Діва

Вас може долати внутрішня тривожність і бажання сховатися від усього світу. Але замість усамітнення — вам будуть постійно нав'язуватися якісь справи, розмови, зустрічі. Можливе емоційне перевантаження, особливо якщо ви будете брати на себе чужі проблеми. Не дозволяйте маніпулювати своєю добротою і не піддавайтеся на провокації з боку близьких. Тиждень вимагатиме чітких міжособистісних кордонів. Також будьте обережні з фінансами: не найкращий час для великих покупок, спонтанних витрат або довіри незнайомим людям.

Водолій

Ваша зайва впевненість у своїй правоті може зіграти злий жарт. Тиждень обіцяє бути нестабільним — плани можуть руйнуватися, а настрої змінюватися по кілька разів на день. Будьте обережні з різкими заявами й обіцянками: доведеться за них відповідати. Також можливі проблеми з технікою або документами — не поспішайте підписувати важливі папери й обов'язково все перевіряйте двічі. Краще не втручатися в чужі суперечки і не втягуватися в авантюри. Зараз важливо зберегти спокій і не переоцінювати свої сили.

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