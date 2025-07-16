Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 июля 2025 года

День подбросит повод пересмотреть желания. Что-то уже не откликается, зато появится новое — яркое и простое. И вы не испугаетесь перемен.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что 16 июля 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Вы внезапно почувствуете вкус к медленности. День не потребует спешки — всё произойдёт вовремя, если позволите себе не подгонять события.

Телец

Вы примете решение, которое раньше казалось слишком смелым. Только потом поймёте, насколько давно к нему шли. Это будет момент ясности и силы.

Близнецы

Один взгляд заставит задуматься — вы увидите, как много передаётся без слов. Не все ответы появятся сразу, но направление точно станет понятным.

Рак

Вы неожиданно ощутите благодарность от человека, от которого не ждали. Она не будет озвучена, но вы почувствуете её — и это изменит настрой дня.

Лев

Сегодня вы не станете бороться за первое слово — и именно это даст вам последнее. Ваше спокойствие удивит, но окажется вашим преимуществом.

Дева

Вы поймаете себя на вопросе «а мне это всё нужно?». И дадите на него честный ответ. Он может вас удивить — и освободить одновременно.

Весы

Вы откажетесь от компромисса — не из упрямства, а из уважения к себе. Взамен получите не конфликт, а искренность. Это укрепит связь.

Скорпион

Вы заметите, что перестали чувствовать вдохновение — и сегодня оно вернётся. В неожиданной детали, в чьих-то словах, в вашем собственном отражении.

Стрелец

День подбросит повод пересмотреть желания. Что-то уже не откликается, зато появится новое — яркое и простое. И вы не испугаетесь перемен.

Козерог

Вы позволите себе остановиться. Без цели, без пользы, просто так. И в этой паузе возникнет то, чего вы давно искали — без усилий и борьбы.

Водолей

Вы услышите свои мысли в чужом голосе. Это будет странно, но поучительно. Сегодня важно не закрывать глаза на зеркала, какими бы они ни были.

Рыбы

Истина найдётся не там, где вы её искали. Возможно — в чужом тексте, мимолётной встрече или случайной фразе. Главное — быть внимательнее к знакам.

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