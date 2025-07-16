Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 липня 2025 року

День підкине привід переглянути бажання. Щось уже не відгукується, зате з'явиться нове — яскраве і просте. І ви не злякаєтеся змін.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 16 липня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Ви раптово відчуєте смак до повільності. День не потребуватиме поспіху — все відбудеться вчасно, якщо дозволите собі не підганяти події.

Телець

Ви приймете рішення, яке раніше здавалося занадто сміливим. Тільки потім зрозумієте, наскільки давно до нього йшли. Це буде момент ясності та сили.

Близнюки

Один погляд змусить задуматися — ви побачите, як багато передається без слів. Не всі відповіді з'являться одразу, але напрямок точно стане зрозумілим.

Рак

Ви несподівано відчуєте подяку від людини, від якої не чекали. Вона не буде озвучена, але ви відчуєте її — і це змінить настрій дня.

Лев

Сьогодні ви не станете боротися за перше слово — і саме це дасть вам останнє. Ваш спокій здивує, але виявиться вашою перевагою.

Діва

Ви зловите себе на питанні "а мені це все потрібно?". І дасте на нього чесну відповідь. Вона може вас здивувати — і звільнити одночасно.

Терези

Ви відмовитеся від компромісу — не з упертості, а з поваги до себе. Натомість отримаєте не конфлікт, а щирість. Це зміцнить зв'язок.

Скорпіон

Ви помітите, що перестали відчувати натхнення — і сьогодні воно повернеться. У несподіваній деталі, у чиїхось словах, у вашому власному відображенні.

Стрілець

День підкине привід переглянути бажання. Щось уже не відгукується, зате з'явиться нове — яскраве і просте. І ви не злякаєтеся змін.

Козеріг

Ви дозволите собі зупинитися. Без мети, без користі, просто так. І в цій паузі виникне те, чого ви давно шукали — без зусиль і боротьби.

Водолій

Ви почуєте свої думки в чужому голосі. Це буде дивно, але повчально. Сьогодні важливо не закривати очі на дзеркала, якими б вони не були.

Риби

Істина знайдеться не там, де ви її шукали. Можливо — в чужому тексті, швидкоплинній зустрічі або випадковій фразі. Головне — бути уважнішим до знаків.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить у другій половині літа 2025 року.