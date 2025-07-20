20 июля 2025 года: пророка Илии — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать в поле и купаться в водоеме.

Related video

Что случилось 20 июля?

Сегодня православная церковь почитает память первого христианского пророка – Илии. Он всю свою жизнь посвятил Богу и боролся с язычеством. Когда-то пророк сказал правителю города, что за его нечестие в ближайшие годы не будет ни капли дождя или росы, а явятся они только с молитвой. Так все и случилось. Илии во сне Господь сказал идти жить к одной вдове. У нее с сыном тогда осталось немного муки и масла, но Илья пообещал, что пока он будет молиться, мука и растительное масло не закончатся – так и вышло. А когда сын вдовы очень заболел, то Илия излечил его силой молитвы.

Что нельзя делать 20 июля:

работать в поле и на огороде;

купаться в водоеме;

ловить рыбу;

отказывать в помощи или милостыни.

Народные приметы и поверья:

комары редко кусаться — осень наступит рано;

в лесах много белых грибов — будет большой урожай;

жаркая погода — будет сухая осень;

гром гремит — в ближайшее время дождя не будет.

День ангела празднуют:

Александр, Илья, Георгий, Афанасий, Тихон.

Родились 20 июля:

1304 год — Франческо Петрарка, итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса;

1968 год — Юлия Мостовая, украинская журналистка.

Также в этот день:

1534 год — в Кембридже зарегистрировали первое в мире издательство;

1585 год — экспедиция Джона Дэвиса достигла южного края Гренландии, который был назван Землей Запустения;

1917 год — регистрация торговой марки "BMW";

1969 год — американский космический корабль "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну;

1976 год — космический корабль "Викинг-1" совершил мягкую посадку на поверхность Марса.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.