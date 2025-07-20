20 липня 2025 року: пророка Іллі — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати в полі та купатися у водоймі.

Related video

Що сталося 20 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять першого християнського пророка — Іллі. Він усе своє життя присвятив Богу і боровся з язичництвом. Колись пророк сказав правителю міста, що за його нечестя найближчими роками не буде ні краплі дощу чи роси, а з'являться вони тільки з молитвою. Так все і сталося. Іллі уві сні Господь сказав іти жити до однієї вдови. У неї з сином тоді залишилося небагато борошна й олії, але Ілля пообіцяв, що поки він молитиметься, борошно й олія не закінчаться — так і вийшло. А коли син вдови дуже захворів, то Ілля вилікував його силою молитви.

Що не можна робити 20 липня:

працювати в полі та на городі;

купатися у водоймі;

ловити рибу;

відмовляти в допомозі або милостині.

Народні прикмети та повір'я:

комарі рідко кусатися — осінь настане рано;

у лісах багато білих грибів — буде великий урожай;

спекотна погода — буде суха осінь;

грім гримить — найближчим часом дощу не буде.

День ангела святкують:

Олександр, Ілля, Георгій, Афанасій, Тихон.

Народилися 20 липня:

1304 рік — Франческо Петрарка, італійський поет, очільник старшого покоління гуманістів, один із найвидатніших діячів італійського Ренесансу;

1968 рік — Юлія Мостова, українська журналістка.

Також цього дня:

1534 рік — у Кембриджі зареєстрували перше у світі видавництво;

1585 рік — експедиція Джона Девіса досягла південного краю Гренландії, який було названо Землею Запустіння;

1917 рік — реєстрація торгової марки "BMW";

1969 рік — американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснив першу в історії посадку на Місяць;

1976 рік — космічний корабель "Вікінг-1" здійснив м'яку посадку на поверхню Марса.

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.