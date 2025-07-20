20 липня 2025 року: пророка Іллі — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати в полі та купатися у водоймі.
Що сталося 20 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять першого християнського пророка — Іллі. Він усе своє життя присвятив Богу і боровся з язичництвом. Колись пророк сказав правителю міста, що за його нечестя найближчими роками не буде ні краплі дощу чи роси, а з'являться вони тільки з молитвою. Так все і сталося. Іллі уві сні Господь сказав іти жити до однієї вдови. У неї з сином тоді залишилося небагато борошна й олії, але Ілля пообіцяв, що поки він молитиметься, борошно й олія не закінчаться — так і вийшло. А коли син вдови дуже захворів, то Ілля вилікував його силою молитви.
Що не можна робити 20 липня:
- працювати в полі та на городі;
- купатися у водоймі;
- ловити рибу;
- відмовляти в допомозі або милостині.
Народні прикмети та повір'я:
- комарі рідко кусатися — осінь настане рано;
- у лісах багато білих грибів — буде великий урожай;
- спекотна погода — буде суха осінь;
- грім гримить — найближчим часом дощу не буде.
День ангела святкують:
Олександр, Ілля, Георгій, Афанасій, Тихон.
Народилися 20 липня:
1304 рік — Франческо Петрарка, італійський поет, очільник старшого покоління гуманістів, один із найвидатніших діячів італійського Ренесансу;
1968 рік — Юлія Мостова, українська журналістка.
Також цього дня:
1534 рік — у Кембриджі зареєстрували перше у світі видавництво;
1585 рік — експедиція Джона Девіса досягла південного краю Гренландії, який було названо Землею Запустіння;
1917 рік — реєстрація торгової марки "BMW";
1969 рік — американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснив першу в історії посадку на Місяць;
1976 рік — космічний корабель "Вікінг-1" здійснив м'яку посадку на поверхню Марса.
Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.