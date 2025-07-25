Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 июля 2025 года

Придёт идея, на которую раньше не хватало решимости. День раскроет себя, если позволить себе немного хаоса и меньше контроля.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что 25 июля 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Один неожиданный вопрос заставит по-новому взглянуть на обычную ситуацию. Вечером возможна новость, которая обрадует и придаст ясности.

Телец

Вы окажетесь в нужный момент рядом с тем, кто этого давно ждал. Сегодня многое прояснится через простое: чай, разговор, молчание рядом.

Близнецы

Придёт идея, на которую раньше не хватало решимости. День раскроет себя, если позволить себе немного хаоса и меньше контроля.

Рак

Ваше внимание к деталям поможет другому почувствовать себя замеченным. Один мягкий жест скажет больше, чем объяснения и правила.

Лев

Сменится атмосфера — и вместе с ней настроение. Вы не будете к этому готовиться, но внутренне окажетесь в точке, где хочется сказать «да».

Дева

Простой шаг к себе откроет неожиданный простор. День подойдёт для перезагрузки, но не через отдых — через действие, в котором вы настоящие.

Весы

То, что раньше казалось сложным, сегодня внезапно упростится. Появится пространство для честного выбора. Вы заметите это не сразу — но точно.

Скорпион

Молчание другого человека откроет вам важную грань. Важно не реагировать сразу. Наблюдение станет ключом к пониманию и вашей силой дня.

Стрелец

Вы поймаете волну, не зная, куда она приведёт — и окажетесь там, где действительно стоит быть. Спонтанность принесёт нужный эффект.

Козерог

День напомнит: опора — не в стабильности, а в искренности. Вы разрешите себе шаг в сторону и поймёте, что именно это ведёт вперёд.

Водолей

То, что казалось фоновым, внезапно станет главным. Кто-то подаст вам сигнал — неочевидный, но точный. Реакция родится сама, без усилий.

Рыбы

Слова придут позже, чем чувства, и это нормально. Вам хватит чувствительности, чтобы понять без подсказок. Просто не заглушайте тишину.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет во второй половине лета 2025 года.