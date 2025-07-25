Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 липня 2025 року
Прийде ідея, на яку раніше не вистачало рішучості. День розкриє себе, якщо дозволити собі трохи хаосу і менше контролю.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 25 липня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.
Овен
Одне несподіване запитання змусить по-новому поглянути на звичайну ситуацію. Увечері можлива новина, яка потішить і додасть ясності.
Телець
Ви опинитеся в потрібний момент поруч із тим, хто цього давно чекав. Сьогодні багато що проясниться через просте: чай, розмова, мовчання поруч.
Близнюки
Прийде ідея, на яку раніше не вистачало рішучості. День розкриє себе, якщо дозволити собі трохи хаосу і менше контролю.
Рак
Ваша увага до деталей допоможе іншому відчути себе поміченим. Один м'який жест скаже більше, ніж пояснення і правила.
Лев
Зміниться атмосфера — і разом з нею настрій. Ви не будете до цього готуватися, але внутрішньо опинитеся в точці, де хочеться сказати "так".
Діва
Простий крок до себе відкриє несподіваний простір. День підійде для перезавантаження, але не через відпочинок — через дію, в якій ви справжні.
Терези
Те, що раніше здавалося складним, сьогодні раптово спроститься. З'явиться простір для чесного вибору. Ви помітите це не відразу — але точно.
Скорпіон
Мовчання іншої людини відкриє вам важливу грань. Важливо не реагувати одразу. Спостереження стане ключем до розуміння і вашою силою дня.
Стрілець
Ви зловите хвилю, не знаючи, куди вона приведе — і опинитеся там, де дійсно варто бути. Спонтанність принесе потрібний ефект.
Козеріг
День нагадає: опора — не в стабільності, а в щирості. Ви дозволите собі крок убік і зрозумієте, що саме це веде вперед.
Водолій
Те, що здавалося фоновим, раптово стане головним. Хтось подасть вам сигнал — неочевидний, але точний. Реакція народиться сама, без зусиль.
Риби
Слова прийдуть пізніше, ніж почуття, і це нормально. Вам вистачить чутливості, щоб зрозуміти без підказок. Просто не заглушайте тишу.
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