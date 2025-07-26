27 июля Землю накроет сильная магнитная буря: чего ожидать метеозависимым людям

Уже завтра Землю накроет мощная магнитная буря, которая может оказать влияние на людей. Старайтесь избегать физических нагрузок в ближайшие дни, а также будьте внимательны к своему самочувствию.

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Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Магнитная буря 27 июля: чего ожидать и как себя вести

В воскресенье, 27 июля, по прогнозам метеорологов, уровень геомагнитной активности достигнет 5 баллов по К-индексу. Это означает начало магнитной бури умеренной силы — так называемого красного уровня. Хотя такой уровень нельзя назвать экстремальным, он все же способен повлиять как на самочувствие, так и на работу техники.

Что происходит при магнитной буре?

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов корональной массы — потока плазмы, который достигает Земли и нарушает ее магнитное поле. При К-индексе 5 начинаются первые значимые возмущения: увеличивается напряжение в электросетях, возможны небольшие сбои в радиосвязи, GPS и работе спутников.

Но наибольшее влияние ощущают люди с повышенной чувствительностью к погоде. Возможны:

головные боли, головокружение;

скачки артериального давления;

раздражительность, тревожность;

нарушения сна и снижение концентрации.

Что делать, если вы метеочувствительны?

Постарайтесь выспаться и не перегружать себя в этот день.

Пейте больше воды, откажитесь от кофе и алкоголя.

Избегайте конфликтов и стресса.

Прогулка на свежем воздухе (вдали от шумных дорог) поможет улучшить самочувствие.

Если принимаете лекарства от давления или сосудистые препараты — не забывайте о них.

Чего стоит избегать?

Физического и эмоционального переутомления.

Сложных и ответственных решений, если чувствуете себя не в форме.

Длительного пребывания перед экранами — из-за общей усталости может усиливаться напряжение глаз и раздражительность.

Дальней поездки без необходимости: реакция может быть замедленной.

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