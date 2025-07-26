27 липня Землю накриє сильна магнітна буря: чого очікувати метеозалежним людям
Уже завтра Землю накриє потужна магнітна буря, яка може вплинути на людей. Намагайтеся уникати фізичних навантажень найближчими днями, а також будьте уважні до свого самопочуття.
Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.
Магнітна буря 27 липня: чого очікувати і як поводитися
У неділю, 27 липня, за прогнозами метеорологів, рівень геомагнітної активності сягне 5 балів за К-індексом. Це означає початок магнітної бурі помірної сили — так званого червоного рівня. Хоча такий рівень не можна назвати екстремальним, він все ж здатний вплинути як на самопочуття, так і на роботу техніки.
Що відбувається під час магнітної бурі?
Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці та викиди корональної маси — потоку плазми, що досягає Землі та порушує її магнітне поле. За К-індексу 5 починаються перші значущі збурення: збільшується напруга в електромережах, можливі невеликі збої в радіозв'язку, GPS і роботі супутників.
Але найбільший вплив відчувають люди з підвищеною чутливістю до погоди. Можливі:
- головні болі, запаморочення;
- стрибки артеріального тиску;
- дратівливість, тривожність;
- порушення сну і зниження концентрації.
Що робити, якщо ви метеочутливі?
- Постарайтеся виспатися і не перевантажувати себе в цей день.
- Пийте більше води, відмовтеся від кави та алкоголю.
- Уникайте конфліктів і стресу.
- Прогулянка на свіжому повітрі (далеко від галасливих доріг) допоможе поліпшити самопочуття.
- Якщо приймаєте ліки від тиску або судинні препарати — не забувайте про них.
Чого варто уникати?
- Фізичної та емоційної перевтоми.
- Складних і відповідальних рішень, якщо почуваєтеся не в формі.
- Тривалого перебування перед екранами — через загальну втому може посилюватися напруження очей і дратівливість.
- Далекої поїздки без потреби: реакція може бути сповільненою.
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