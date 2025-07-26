27 липня Землю накриє сильна магнітна буря: чого очікувати метеозалежним людям

Уже завтра Землю накриє потужна магнітна буря, яка може вплинути на людей. Намагайтеся уникати фізичних навантажень найближчими днями, а також будьте уважні до свого самопочуття.

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Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Магнітна буря 27 липня: чого очікувати і як поводитися

У неділю, 27 липня, за прогнозами метеорологів, рівень геомагнітної активності сягне 5 балів за К-індексом. Це означає початок магнітної бурі помірної сили — так званого червоного рівня. Хоча такий рівень не можна назвати екстремальним, він все ж здатний вплинути як на самопочуття, так і на роботу техніки.

Що відбувається під час магнітної бурі?

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці та викиди корональної маси — потоку плазми, що досягає Землі та порушує її магнітне поле. За К-індексу 5 починаються перші значущі збурення: збільшується напруга в електромережах, можливі невеликі збої в радіозв'язку, GPS і роботі супутників.

Але найбільший вплив відчувають люди з підвищеною чутливістю до погоди. Можливі:

головні болі, запаморочення;

стрибки артеріального тиску;

дратівливість, тривожність;

порушення сну і зниження концентрації.

Що робити, якщо ви метеочутливі?

Постарайтеся виспатися і не перевантажувати себе в цей день.

Пийте більше води, відмовтеся від кави та алкоголю.

Уникайте конфліктів і стресу.

Прогулянка на свіжому повітрі (далеко від галасливих доріг) допоможе поліпшити самопочуття.

Якщо приймаєте ліки від тиску або судинні препарати — не забувайте про них.

Чого варто уникати?

Фізичної та емоційної перевтоми.

Складних і відповідальних рішень, якщо почуваєтеся не в формі.

Тривалого перебування перед екранами — через загальну втому може посилюватися напруження очей і дратівливість.

Далекої поїздки без потреби: реакція може бути сповільненою.

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