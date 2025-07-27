Магнитная буря 27 июля 2025 года: что сегодня можно и нельзя делать

Сегодня Землю накроет магнитная буря, которая может оказать влияние на людей. Старайтесь избегать физических нагрузок в ближайшие дни, а также будьте внимательны к своему самочувствию.

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Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Сегодня Землю накрыла магнитная буря амплитудой около 5 баллов — это считается сильной магнитной бурей.

Магнитная буря 27 июля: чего ожидать и как себя вести

В воскресенье, 27 июля, по прогнозам метеорологов, уровень геомагнитной активности достигнет 5 баллов по К-индексу. Это означает начало магнитной бури умеренной силы — так называемого красного уровня. Хотя такой уровень нельзя назвать экстремальным, он все же способен повлиять как на самочувствие, так и на работу техники.

Что можно делать во время магнитной бури 27 июля:

Пить много чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс

Высыпаться и давать себе больше отдыха

Совершать спокойные прогулки на свежем воздухе

Медитировать, делать дыхательные практики или просто побыть в тишине

Контролировать артериальное давление и не пропускать прием лекарств, если вы их принимаете

Ограничить время у экранов, особенно перед сном

Выбирать легкую пищу — больше овощей, меньше жирного и жареного

Быть особенно внимательными за рулем и в дороге

Что нельзя делать:

Переутомляться, как физически, так и эмоционально

Употреблять алкоголь или много кофеина

Принимать важные решения, если ощущаете усталость, головную боль или раздражительность

Долго находиться в душных, шумных или перегруженных информацией местах

Игнорировать плохое самочувствие

Давать себе чрезмерную физическую нагрузку

Засиживаться за компьютером или телефоном без перерывов

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