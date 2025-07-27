Магнітна буря 27 липня 2025 року: що сьогодні можна і не можна робити

Сьогодні Землю накриє магнітна буря, яка може вплинути на людей. Намагайтеся уникати фізичних навантажень найближчими днями, а також будьте уважні до свого самопочуття.

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Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Сьогодні Землю накрила магнітна буря амплітудою близько 5 балів — це вважається сильною магнітною бурею.

Магнітна буря 27 липня: чого очікувати і як поводитися

У неділю, 27 липня, за прогнозами метеорологів, рівень геомагнітної активності сягне 5 балів за К-індексом. Це означає початок магнітної бурі помірної сили — так званого червоного рівня. Хоча такий рівень не можна назвати екстремальним, він все ж здатний вплинути як на самопочуття, так і на роботу техніки.

Що можна робити під час магнітної бурі 27 липня:

Пити багато чистої води, щоб підтримувати водний баланс

Висипатися і давати собі більше відпочинку

Здійснювати спокійні прогулянки на свіжому повітрі

Медитувати, робити дихальні практики або просто побути в тиші

Контролювати артеріальний тиск і не пропускати прийом ліків, якщо ви їх приймаєте

Обмежити час біля екранів, особливо перед сном

Вибирати легку їжу — більше овочів, менше жирного і смаженого

Бути особливо уважними за кермом і в дорозі

Що не можна робити:

Перевтомлюватися, як фізично, так і емоційно

Вживати алкоголь або багато кофеїну

Приймати важливі рішення, якщо відчуваєте втому, головний біль або дратівливість

Довго перебувати в задушливих, галасливих або перевантажених інформацією місцях

Ігнорувати погане самопочуття

Давати собі надмірне фізичне навантаження

Засиджуватися за комп'ютером або телефоном без перерв

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