Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июля 2025 года

Сегодня вы сделаете шаг в сторону нужного человека — и получите не только поддержку, но и выгодное предложение. День удачен для короткой поездки.

Related video

Астролог Анжела Перл рассказала, что 29 июля 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Вы сможете быстро решить бытовую проблему, которую откладывали. Появится энергия на уборку или ремонт. Вечером захотите тишины — не отказывайте себе.

Телец

Придётся срочно искать креативный подход к делу, которое казалось простым. Поможет музыка или смена локации. После обеда порадует неожиданный комплимент.

Близнецы

Вы сделаете шаг в сторону нужного человека — и получите не только поддержку, но и выгодное предложение. Проверьте, всё ли оплатили: счёт может «висеть».

Рак

Не отказывайтесь от просьбы помочь — именно она выведет на новое знакомство. Старое фото вызовет сильное воспоминание. Ближе к ночи появится странный сон.

Лев

Вы договоритесь там, где вчера не получалось. Настроение улучшит приятная мелочь в транспорте или очереди. Вечером не забудьте про звонок важному человеку.

Дева

Сегодня вам захочется отписаться от десятка ненужных рассылок — и почувствуете облегчение. Появится идея, как сэкономить. Кто-то чужой даст дельный совет: не пропустите.

Весы

Вы разберётесь в цифрах или документах быстрее, чем ожидали. Кто-то похвалит за пунктуальность. Возможна спонтанная встреча, после которой захочется гулять.

Скорпион

Вы почувствуете, что пора что-то упростить — в делах, в общении, в голове. Откажетесь от ненужного — и вздохнёте. День удачен для короткой, но полезной поездки.

Стрелец

Сегодня вы получите новость, которая изменит планы. Реакция будет быстрой и удачной. Вечером узнаете, кто по вам скучал. Захочется сладкого — не отказывайте себе.

Козерог

Сегодня оживлённая переписка сменится тишиной — и это пойдёт вам на пользу. Займётесь делом, которое давно откладывали. Удивит точность вашей интуиции.

Водолей

Случайная покупка окажется полезной в этот день. Днём вдохновение появится из банальной фразы. Возможен контакт с человеком, который давно не писал — и это приятно.

Рыбы

Ваше внимание к мелочам сыграет на руку сегодня. Будете тем, кто заметит проблему раньше других. Вечером появится желание все переписать — и вы это сделаете.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет во второй половине лета 2025 года.