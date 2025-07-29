Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 липня 2025 року

Сьогодні ви зробите крок у бік потрібної людини — і отримаєте не тільки підтримку, а й вигідну пропозицію. День вдалий для короткої поїздки.

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Овен

Ви зможете швидко вирішити побутову проблему, яку відкладали. З'явиться енергія на прибирання або ремонт. Увечері захочете тиші — не відмовляйте собі.

Телець

Доведеться терміново шукати креативний підхід до справи, яка здавалася простою. Допоможе музика або зміна локації. Після обіду порадує несподіваний комплімент.

Близнюки

Ви зробите крок у бік потрібної людини — і отримаєте не тільки підтримку, а й вигідну пропозицію. Перевірте, чи все оплатили: рахунок може "висіти".

Рак

Не відмовляйтеся від прохання допомогти — саме воно виведе на нове знайомство. Старе фото викличе сильний спогад. Ближче до ночі з'явиться дивний сон.

Лев

Ви домовитеся там, де вчора не виходило. Настрій поліпшить приємна дрібниця в транспорті або черзі. Увечері не забудьте про дзвінок важливій людині.

Діва

Сьогодні вам захочеться відписатися від десятка непотрібних розсилок — і відчуєте полегшення. З'явиться ідея, як заощадити. Хтось чужий дасть слушну пораду: не пропустіть.

Терези

Ви розберетеся в цифрах або документах швидше, ніж очікували. Хтось похвалить за пунктуальність. Можлива спонтанна зустріч, після якої захочеться гуляти.

Скорпіон

Ви відчуєте, що настав час щось спростити — у справах, у спілкуванні, в голові. Відмовитеся від непотрібного — і зітхнете. День вдалий для короткої, але корисної поїздки.

Стрілець

Сьогодні ви отримаєте новину, яка змінить плани. Реакція буде швидкою і вдалою. Увечері дізнаєтеся, хто за вами сумував. Захочеться солодкого — не відмовляйте собі.

Козеріг

Сьогодні жваве листування зміниться тишею — і це піде вам на користь. Займетеся справою, яку давно відкладали. Здивує точність вашої інтуїції.

Водолій

Випадкова покупка виявиться корисною цього дня. Удень натхнення з'явиться з банальної фрази. Можливий контакт із людиною, яка давно не писала — і це приємно.

Риби

Ваша увага до дрібниць зіграє на руку сьогодні. Будете тим, хто помітить проблему раніше за інших. Увечері з'явиться бажання все переписати — і ви це зробите.

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