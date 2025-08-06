6 августа 2025 года: Яблочный Спас — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и работать по дому.

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Что случилось 6 августа?

Сегодня православная церковь празднует Преображение Господне (в народе — Яблочный Спас). По церковному преданию, Иисус Христос взял Петра, Иоанна и Иакова на гору Фавор, где предстал перед ними в новом подобии – его лицо засияло, а одеяние стало белым как снег. Преображение показывает, что в Иисусе Христе сплелись два естества — божественное и человеческое. Во время Преображения божественная природа Христа не менялась, но была лишь явлена в Его человеческой природе. Раньше праздник приходился на 19 августа.

Яблочный Спас – народное название этого церковного праздника. В Яблочный спас верующими принято благодарить Бога за новый урожай. Сегодня в церковь для освящения берут яблоки, виноград, сливы, помидоры, груши. Также освящать можно хлеб и мед. Из яблок готовили разнообразные блюда, запекали их с медом и орехами. До Спаса христиане старались не пробовать яблок.

Что нельзя делать 6 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

работать по дому;

гулять свадьбу.

Народные приметы и поверья:

какой Яблочный Спас — таким будет и январь;

уродило много яблок — следующий год будет урожайным;

ясно и безветренно — зима будет холодной;

много мух — будет жарко и влажно;

много комаров — к жаре;

дождь — ноябрь будет дождливым.

День ангела празднуют:

Людвиг, Лев.

Родились 6 августа:

1928 год — Энди Уорхол, американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель.

Также в этот день:

1914 год — во Львове создают легион Украинских сечевых стрелков, который становится первым украинским национальным боевым подразделением после битвы под Полтавой в июне 1709 г.;

1926 год — 19-летняя Гертруда Эдерле становится первой женщиной, переплывающей Ла-Манш;

1932 год – открывается первый Венецианский кинофестиваль;

1945 год — американский бомбардировщик "Энола Гей" сбрасывает атомную бомбу на японский город Хиросима.

Также Фокус писал церковный календарь на август 2025 года.