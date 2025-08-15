Магнитная буря 15 августа 2025 года: что сегодня можно и нельзя делать

Сегодня Землю накроет магнитная буря, которая может оказать влияние на людей. Старайтесь избегать физических нагрузок в ближайшие дни, а также будьте внимательны к своему самочувствию.

Related video

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Сегодня Землю накроет магнитная буря амплитудой около 4 баллов — это считается магнитной бурей средней интенсивности.

Магнитная буря 15 августа: чего ожидать и как себя вести

В пятницу, 15 августа, ожидается средний уровень магнитной активности — K-индекс около 4. Для большинства людей это пройдёт без серьёзных последствий, но метеочувствительные могут ощутить усталость, головную боль, перепады давления или раздражительность. В этот день лучше планировать умеренный темп и прислушиваться к организму.

Что можно делать

Пить достаточно воды — поддержание водного баланса снижает нагрузку на сердце и сосуды.

Высыпаться — полноценный ночной сон поможет легче переносить возможный дискомфорт.

Питаться легко: овощи, фрукты, нежирное мясо, рыба, каши.

Делать лёгкие прогулки или выполнять мягкие упражнения.

Использовать техники релаксации — медитация, дыхательные практики, йога.

Чего лучше избегать

Чрезмерных нагрузок — и физически, и эмоционально.

Споров и конфликтов — нервная система в такие дни более уязвима.

Избытка кофеина, алкоголя, энергетиков — они могут усиливать головную боль и колебания давления.

Длительного пребывания на солнце — перегрев усиливает усталость.

Игнорирования симптомов — при сильном недомогании стоит обратиться к врачу.

Также Фокус писал лунный календарь на август 2025 года: какие дни будут благоприятным.