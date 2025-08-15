Магнітна буря 15 серпня 2025 року: що сьогодні можна і не можна робити

Сьогодні Землю накриє магнітна буря, яка може вплинути на людей. Намагайтеся уникати фізичних навантажень найближчими днями, а також будьте уважні до свого самопочуття.

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Сьогодні Землю накриє магнітна буря амплітудою близько 4 балів — це вважається магнітною бурею середньої інтенсивності.

Магнітна буря 15 серпня: чого очікувати і як поводитися

У п'ятницю, 15 серпня, очікується середній рівень магнітної активності — K-індекс близько 4. Для більшості людей це пройде без серйозних наслідків, але метеочутливі можуть відчути втому, головний біль, перепади тиску або дратівливість. У цей день краще планувати помірний темп і прислухатися до організму.

Що можна робити

Пити достатньо води — підтримання водного балансу знижує навантаження на серце і судини.

Висипатися — повноцінний нічний сон допоможе легше переносити можливий дискомфорт.

Харчуватися легко: овочі, фрукти, нежирне м'ясо, риба, каші.

Робити легкі прогулянки або виконувати м'які вправи.

Використовувати техніки релаксації — медитація, дихальні практики, йога.

Чого краще уникати

Надмірних навантажень — і фізично, і емоційно.

Суперечок і конфліктів — нервова система в такі дні вразливіша.

Надлишку кофеїну, алкоголю, енергетиків — вони можуть посилювати головний біль і коливання тиску.

Тривалого перебування на сонці — перегрів посилює втому.

Ігнорування симптомів — за сильного нездужання варто звернутися до лікаря.

