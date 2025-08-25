Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на неделе с 25 по 31 августа 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать ошибок на работе, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 25-31 августа стоит быть осторожнее и в чем именно.

Телец

На этой неделе возможны ситуации, когда ваше стремление к быстрому результату сыграет против вас. Вы будете ощущать сильное желание ускорить дела, но именно в спешке может скрываться риск ошибок. В рабочих вопросах и переговорах важно не полагаться только на интуицию, а тщательно проверять детали и документы. Даже небольшая невнимательность способна обернуться затяжными последствиями. Сохраняйте хладнокровие и позвольте событиям развиваться своим чередом — так вы сохраните энергию и избежите неприятностей.

Дева

Вас может подвести чрезмерная эмоциональность, которая усилится в общении с близкими людьми. Любое слово или жест будут восприниматься острее обычного, и есть риск надумать себе лишнего. Это может вызвать недопонимание и ненужные ссоры. Попробуйте отделять реальные факты от собственных переживаний, а прежде чем реагировать — дайте себе немного времени. Поддержка придет от тех, кто умеет слушать, поэтому не замыкайтесь, но и не спешите с обвинениями. Внутреннее равновесие станет вашим главным щитом.

Весы

Финансовая сфера этой недели потребует от вас особого внимания. Желание быстро решить материальные вопросы или поддаться импульсивным тратам может привести к разочарованию. Особенно осторожно относитесь к предложениям вложить деньги или совершить крупные покупки — за привлекательным фасадом может скрываться подвох. Даже если кажется, что вы все предусмотрели, проверяйте детали дважды. Эта неделя учит вас дисциплине: чем внимательнее вы будете к мелочам, тем меньше шансов попасть в неприятную ситуацию.

